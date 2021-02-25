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Mesarya bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

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Mesarya bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Mesarya bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Mesarya bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları.”

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