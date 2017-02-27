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Mesarya Bölgesinde “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” toplantısı

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Mesarya Bölgesinde “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” toplantısı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, beraberindeki AB yetkilileri ile birlikte Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ı ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, bugün (27.02.2017) beraberindeki AB yetkilileri ile birlikte Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ı ziyaret ederek, Mesarya Bölgesi’nde gerçekleştirilecek olan ve “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” konusunu içeren “Bölgesel Sohbet ve Bilgilendirme Toplantısı”na davet etti.

Veteriner Dairesi’nin hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı temini hedefiyle başlattığı; Avrupa Birliği’nin maddi ve teknik desteğiyle hayata geçirilen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesinde üreticilerle biraraya gelerek gelişmeleri aktarmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Mesarya bölgesinde “Bölgesel Sohbet ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirecektir.

9 Mart 2017 Perşembe sabahı saat 11:30’da Erdenli Köy Kahvesi’nde gerçekleşecek toplantıya, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal ve Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan ile birlikte katılacak.

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