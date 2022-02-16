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Mesarya’da Bazı Bölgelerde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Mesarya’da Bazı Bölgelerde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak
Mesarya’da Bazı Bölgelerde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre yarın günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yoluna elektrik verilemeyecektir.

 

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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