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Mesarya’da homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı buluşma

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Cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği,yarın Mesarya’da homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı buluşma düzenliyor.
Mesarya’da homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı buluşma

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlik Mesarya Kadınları İnisiyatifi işbirliğinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Renklerin Çeşitliliği Projesi altında düzenleniyor.

Açıklamada, “yerel örgütlenmelerin artırılması” amacıyla planlanan etkinliğin Akdoğan Belediye Binası’nda saat 20:00’de başlayacağı kaydedildi.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için mücadelenin Kıbrıs’ın her yerinde sürdürülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Akdoğan’daki etkinliğin tasarlanan etkinliklerin ilki olduğu ifade edildi.

Etkinliğin gündeminde yerelde yaşanan sıkıntılar,  insan haklarına saygılı bir toplumda var olabilmenin bulunduğu kaydedildi.

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