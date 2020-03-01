Mesarya’da Son Sözü “Sözcü” Söyledi..!(2-1)

Yer: Paşaköy 100. Yıl Stadyumu
Hakemler: Emre Öztaşlı, Hakan Gök, Mustafa Torun
Mesarya: Hasan, Orhan, Abdullah, Yusuf, Çağdaş, İbrahim (DK 90+6 Mehmet Burçaklı), Mustafa, Arda, Halil, Cemal (DK 81 Okan), Ferhat.
Gençler Birliği: Hamit, Seyhan, Ertan, Mehmet Ali, Ahmet, Neval (DK 77 Sertan) Berhan, Emre, Serkan (DK 78 Erdoğan) Kadir (DK 46 Bülent Tur) Bülent Çakmak.
Goller: DK 30 Ferhat, DK 65 Arda Sözcü (Mesarya) DK 25 Ahmet Kara(Gençler Birliği)
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