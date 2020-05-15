  • BIST 100.328
  • Altın 385,739
  • Dolar 6,9123
  • Euro 7,4717
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Mesaryalı Terzi Kadınlardan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Maske Bağış

» »
Mesaryalı Terzi Kadınlardan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Maske Bağış
Mesaryalı Terzi Kadınlardan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Maske Bağış

Eylem Dolmacı öncülüğündeki Mesaryalı terzi kadınlar kendi diktikleri 100 adet maskeyi  Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nebağışladı.

Dernekten verilen bilgiye göre, maskeler Eylem Dolmacı, Aygün Korkmazel, Nurten Başer, Huriye Özkalaycı, Sultan Öcüler, Pembe Hüdaverdioğlu, Turan Coşkun, Nadire Sağsantulu tarafından üretildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Akdoğan Bölge Sorumlusu Özlem Aktuna ile dernek merkez ofisini ziyaret eden Eylem Dolmacı; “Derneğimize, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de yardımlarımız devam edecektir” dedi.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail de, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni her daim düşünüp destek veren kadınlara teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Güngördü Engelliler Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayınladı15 Mayıs 2020 Cuma 10:10
  • DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal özcenk'in basın açıklaması15 Mayıs 2020 Cuma 10:03
  • Güney'de çalışan işçiler Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yapacak15 Mayıs 2020 Cuma 09:52
  • Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye götürülen 288 kişi karaman'da yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 09:45
  • Bakan Pilli: Vakaların gizliliği söz konusu değil15 Mayıs 2020 Cuma 09:38
  • Kamu görevlileri normal çalışma düzenine döndü15 Mayıs 2020 Cuma 09:32
  • Sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayıp 06.00’da bitecek15 Mayıs 2020 Cuma 09:28
  • KKTC'de Hayat Normale Dönüyor15 Mayıs 2020 Cuma 08:58
  • KKTF’den s.o.s. Çocuk köyü derneği için yardım kampanyası15 Mayıs 2020 Cuma 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti