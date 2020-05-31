Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı

Koronavirüs nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı tutulan Kudüs'teki Mescid-i Aksa bugün yeniden ibadete açıldı.
Müslümanlar, sabah namazıyla kapıları açılan Mescid-i Aksa'ya dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.
Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Mescid-i Aksa'yı 23 Mart'ta kapatmıştı.
Cemaatin camiye girişine izin verilmemiş, namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmıştı.
Mescid-i Aksa Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonra en kutsal üçüncü mekan.
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