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Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı

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Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı
Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı

Koronavirüs nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı tutulan Kudüs'teki Mescid-i Aksa bugün yeniden ibadete açıldı.

Müslümanlar, sabah namazıyla kapıları açılan Mescid-i Aksa'ya dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.

Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Mescid-i Aksa'yı 23 Mart'ta kapatmıştı.

Cemaatin camiye girişine izin verilmemiş, namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmıştı.

Mescid-i Aksa Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonra en kutsal üçüncü mekan.

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