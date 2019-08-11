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Mescid-i Aksa'da gerginlik

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On binlerce Müslüman'ın Kurban Bayramı için akın ettiği Mescid-i Aksa'da İsrail polisiyle Filistinliler arasında yaşanan arbedede 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Gazze sınırında ise hafta sonu beş Filistinli öldürüldü.
Mescid-i Aksa'da gerginlik

Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'da İsrail polisiyle Filistinliler arasında son aylarda yaşanan en büyük arbedede 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistinli sağlık görevlileri, yaralı 14 kişiden birinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Uluslararası haber ajansları, İsrail polisinin bölgedeki Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirtti.

İsrail'de yayın yapan kamu radyosu Kan, olaylarda dört de polisin yaralandığını bildirdi.

Associated Press'e konuşan görgü tanıkları, iki kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle on binlerce Müslüman bugün Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Bölge, Yahudilerce de kutsal kabul ediliyor ve Tapınak Tepesi diye adlandırılıyor. Bugün Tişa Beav yas ve oruç günü olduğu için çok sayıda Yahudi de bölgedeydi.

İki günde beş Filistinli öldürüldü

Mescid-i Aksa'daki olaylar, geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'da bir İsrail askerinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından tansiyonun yükseldiği bir dönemde yaşandı. İsrail ordusu dün Gazze sınırını geçmeye çalışan dört Filistinli militanı öldürmüştü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bu sabah da sınır bölgesinde 26 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. 

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