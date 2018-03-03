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'MESELE YOK'

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'MESELE YOK'
Başbakan Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün bildirdiği yolsuzluk dosyalarıyla ilgili basını bilgilendirdi…

Erhürman, hangi hükümet döneminde olursa olsun, yolsuzluk dosyalarının akıbetini ortaya çıkarmayı taahhüt ettiklerini ve bunu yaptıklarını belirtti.

Dörtlü koalisyon hükümeti protokolünde yer alan usulsüzlük ve hukuksuzluklara yönelik maddeye değinen Erhürman, Polis Genel Müdürü ile bu hafta içinde bir araya gelerek, ellerinde bulunan dosyalarla ilgili bilgi istediğini ve bir gün sonra eline ulaştığını ifade etti. Dosyayı göstererek, içeriğini tek tek okuyan Erhürman, bunların çoğunun 2010 ve sonrasında açılan soruşturmalar olduğunu ve önemli kısmının İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Başsavcılığa iletildiğini ve büyük çoğunluğunun CTP dönemine ait olduğunu söyledi. Birçok soruşturma KKTC Başsavcılığı tarafından ‘mesele yok’ olarak kapatıldı.

ÖZGÜRGÜN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yolsuzluk dosyalarında yaşanan gecikmelerin nedenleri ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili iddialara yönelik soruyu yanıtlayan Erhürman, gecikmelerin nedenlerinden birinin, personel eksikliği olduğunu ancak tek nedenin bu olmadığını, dosyaların takipçisi olacakların söyledi. Erhürman, yürütme organının yeterince motivasyon yaratmadığını düşündüğünü söyledi.  Özgürgün ile ilgili konuda hesapları takip eden organ olan Para Kambiyo Dairesi’nin rapor hazırlayarak, Başsavcılığa ilettiğini kaydeden Erhürman, soruşturmanın başlamasından dolayı bu konuda daha fazla yorum yapamayacağını belirtti.

“BAŞBAKANLIK AMBLEMİ YASAYA AYKIRI…  31 BİN 540 TL HARCANDI”
Erhürman, 32/2007 tarihli KKTC Resmi Amblem Yasası’na aykırı olarak kullanılan amblemi göstererek, 31 bin 540 TL ödenerek bu amblemle çok sayıda evrak bastırıldığını kaydetti. KKTC Başbakanlık’ın bu amblemi kullanmaması gerektiğini ancak ellerinde çok sayıda basılmış evrak bulunduğunu belirten Erhürman, şu anda onlar varken yasaya uygun amblemle yeni baskı yapıp, harcamaya gitmek ile var olanları kullanmak konusunda bir sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Tufan Erhürman, “Bu, çok açık şekilde yasaya aykırı bir harcamadır ve Başbakanlık olarak gerekli girişimler yapılacaktır. Çalışmalar devam ediyor, bunlar sizinle paylaşılacaktır” dedi.

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