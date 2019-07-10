Mesleğe Yeni Atılan Genç Mimarların Mezuniyet Sevinci

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sema Uzunoğlu, bölüm başkanları, öğretim elemanları, aileler ve mezunlar katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve Tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, uluslararası mezun öğrenciler adına Mustafa Gaber Ahmed ile tüm mezun öğrenciler adına Kübra Kendir konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından sahnelenen Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu Öğrencilerinin Latin Dans Gösterisi büyük beğeni topladı. İç Mimarlık bölümü öğrencilerinden Berkay Pekmezci’nin dans gösterisi de törene renk kattı

Kübra Kendir: “Mimarlık Mesleğinin Gerekleri ile Donatıldık…’’

Tüm mezun öğrenciler adına konuşmasını gerçekleştiren Kübra Kendir, herkesin farklı bir hikayesi olduğunu belirterek, mimarlık mesleğinde kazandıkları donanımlardan söz etti.

Kendir: “Mimarlık sadece bir bilim dalı değildir, mimarlık aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Tutkuyla sarıldığımız kalemlerimizle binlerce hayata dokunmak, yön vermektir. Mimar; fikirleri olan, yeniliklere açık, eleştirebilme yeteneğine sahip yetkin bir kişidir. Bunun içindir ki çok yönlü düşünmeyi ve oldukça geniş bir bilgi birikimine sahip olmayı da beraberinde getirir. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde aldığım eğitim doğrultusunda mesleki donanımları kazanmış olduk. Aldığımız eğitim ile hayatı başka bir açıdan, imgeler penceresinden bakmayı öğrendik. Ulusal ve uluslararası oldukça önemli bilim adamları ile Yakın Doğu bünyesinde tanıştık, onlara sorular sorduk ve hayatımıza ışık tutacak kıymetli yanıtlar aldık. Bugün ben ve arkadaşlarım artık birer mimarız. Bugün burada meslek hayatına ilk adımlarını atan arkadaşlarım adına siz değerli aile fertlerimize, bizi ilmek ilmek işleyen, sorunlarımıza çözüm arayan üniversite hocalarımıza ve zorlukları birlikte üstlendiğimiz arkadaşlarıma çok teşekkür ederim’’ diyerek sözlerine son verdi.

Prof. Dr. Zeynep Onur: “Birer Tasarımcı Olarak Uzun ve Sonu Olmayan Bir Uğraşa Adaysınız Artık…’’

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur da yaptığı konuşmasında, Mimarlık Fakültesi’nin tüm bölümlerinin, günümüzün uygarlık dünyasında bilginin sınırlarını geliştirmekte öncü bir rol oynamakta olan Yakın Doğu Üniversitesinin misyonunu benimsediğini belirtti.

Başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için öğrencilere öneriler veren Prof. Dr. Onur, “Burada eğitim yaşamınız boyunca size verilenlerin daha fazlasını elde etmeye, meraklarınızı, ilgilerinizi, hayallerinizi, kendinizi keşfetmeye birer uyarı olarak düşünün. Bugün burada yeni yolculuğunuz başlıyor. Umarım yaptığınız işleri başkalarına beğendirmek için değil, kendi için yapan bir insan olmayı; ‘ kendi gibi olmaya çalışmanın cesaretini’ hiç yitirmezsiniz. Bu “iyi ki yaşadım” gibi bir cümleyi kurabilmenizin bir önerisidir. Bu hayatta kalmak ile yaşamanın farkıdır. O zaman, kimsenin pek farkına varmadığı şeylerin farkına varmak olacak yaşantınız. Sahici olmanın yoludur bu. Çünkü dünyada hiç kimse kendi gibi olmadan sahici olamaz ve ölümsüzlüğü hak etmez” diyerek sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt; “Mimarlık Bilim ve Sanatın Bir Sentezidir…’’

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt ise, Mimarlığın bilim ve sanatın bir sentezi olduğunu ifade ederek, bilimsel olarak baktığımız zaman beynimizin 2 tarafının çalıştığı tek alanın mimarlık olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Kurt, “Beynimizin sol alanı bilimdir, sağ alanı ise sanattır. Mimarlık ikisini de birleştirerek bir sentez oluşturup, bilimsel bir üretim yapar. Mimarlığı diğer bilim dallarından ayıran bir tasarım sürecidir. Bilimsel olarak baktığımızda ilk önce bilgimiz olması gerekiyor. Anladığımız bilgiyi uygulamamız gerekiyor. Uyguladığımız bilgiyi analiz etmemiz gerekiyor, sentezleyip tasarım olması gerekiyor. Yani üstün düşünme yetilerinin üzerinde bir tasarım. O yüzden iyi mimar, iyi iç mimar olmak için; bütün üstün düşünme yeteneklerini kullanmamız gerekiyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesinin 4. Nesil bir Üniversite olduğundan söz eden Doç. Dr. Kurt, ürettiği bilgiyi, araştırmayı kendi ülkesine aktaran, üniversite olarak topluma hizmet kavramını değiştirip, topluma dönüştürme olgusu üzerinde durduklarını anlattı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt Şöyle Konuştu; “Üniversitemiz yine 4. Sanayi ve eğitim 4.0 prensipleri üzerine son zamanlarda eğitim süreçlerini devam ettirmektedir. 2018 yılında 297 2019 yılında ise 312 tane etkinliğimiz oldu. Bu şu demektir, pazar günleri hariç hemen hemen her gün kampüsümüzde bilimsel bir etkinlik var. Herhangi bir üniversiteden mezun olabilirsiniz ama kendisini araştırma ve inovatif bir üniversite olarak nitelendiren bu üniversiteden Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmak aslında sizler için ayrıcalıktır. Bunu yıllar sonra anlayacaksınız. Bizler bunu görüyoruz zaten’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dereceye Giren Mezunlara Madalya ve Diplomaları Verildi…

Konuşmaların ardından dereceye giren Mimarlık Fakültesi öğrencilerine madalya ve diplomaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından takdim edildi.

3.Cumhurbaşkanı Eroğlu Torununa Diploma Verdi, Genç Mimarlar Meslek Yemini Etti…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu da Mimarlık Fakültesi İç mimarlık bölümünden mezun olan torununa diplomasını takdim etti. Ardından mezun öğrenciler Mimarlık meslek yemini etti ve diploma törenine geçildi. Öğrencilere diplomaları öğretim üyeleri tarafından sırasıyla takdim edildi. Tören mezunların keplerini atmasıyla sona erdi.