Dört yıldır köpek gezdiriciliği yapan Karavılkov, "Grafik tasarımcısıydım. Daha sonra mesleği bıraktım. Hayvanlarla daha iyi anlaştığımı gördüm. Bu işe de 'Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim' Bu işin mantığı nedir? Hayvanların özü nedir' diyerek başladım. Kendimi geliştirdim. Bu işte iyi olduğumu görünce grafik tasarımcılığını bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. İlk başlarda zor oluyordu. Çok fazla yürümek zorundasınız. Köpek dolaştırmanın mantığı köpeğin enerjisini attırmak. Köpek arkadaşımı alıyorum, 1-2 saat gezdiriyorum, tabii siz de yürüyorsunuz. O yorulunca sizde yoruluyorsunuz. Ancak şu an 100'e yakın müşterim var" dedi.