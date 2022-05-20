Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu iş birliğinde Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışmaları gerçekleştirildi.

“Zihni Türkel” anısına düzenlenen, 156 öğrenci, 76 öğretmenin katıldığı ve 83 jürinin yer aldığı yarışmalarda, Mutfak alanında sepet, servis, barista, kokteyl, genel turizm, Elektrik-Elektronik alanında elektrik kumanda, elektrik tesisat, elektronik, İnşaat teknolojisi alanında elde çizim, bilgisayarda çizim ile Bilişim ve Bilgisayarlı muhasebe dalında öğrenciler becerilerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaların açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Nazım Çavuşoğlu, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi.

Gerçekleştirilen yarışmalar ile hedeflerinin, küçük coğrafyalardan dünyaya ulaşmak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, DAÜ ile yapılacak olan bu tarz yarışmaların gelecek yıllarda daha da artmasını temenni ederek, DAÜ’nün bu konularda bir lokomotif görevini üstlendiğini belirtti.

Çavuşoğlu, ülkemizin insan kaynakları bakımından sayısal anlamda az olduğunu da değinerek, bilgi ve beceri anlamında nitelikli seviyede insan gücü yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin sektör ile bir araya gelmesinin son derece önemli olduğunun da altını çizen Çavuşoğlu, bu bağlamda gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktardı.

Yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyen Çavuşoğlu, “Geleceğimiz aydınlık. Yarışmalardan önemli bireylerin çıkacağına inanıyorum.” dedi.

Ödül Töreni 27 Mayıs Cuma günü

Gerçekleştirilen yarışmalar sonunda derece girenlere ödülleri, 27 Mayıs 2022, Cuma günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ödül töreni ile takdim edilecek.