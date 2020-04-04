Meslek Liseleri Maske Üretimine Başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yeni tip Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitelerini harekete geçirdi.

Buna bağlı olarak Atatürk Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başladı.

Önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanan meslek liseleri, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öncelikli olarak sağlık çalışanları için hem cerrahi maske hem de 3D yazıcılarla siper maske üretiyor.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada böyle dönemlerde meslek liselerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yaparak “Öğretmenlerimizle birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ederek üzerimize düşen ne varsa, yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu doğrultuda Atatürk Meslek Lisesi ve Gazimağusa Meslek Lisesi öğretmen, öğrenci ve kursiyerleri ile birlikte 2000 cerrahi maske hedefi ile sağlık çalışanlarına katkı koymak için yola çıkıldığını belirten Çavuşoğlu, öncelikli olarak sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretime geçtiklerini ancak ihtiyaç duyulması halinde bunun artırılabileceğini dile getirerek, hazırlanan maskeleri ilerleyen dönemde kamu çalışanlarının da hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Açıklamasının devamında Meslek liselerinin bu süreçte önemli bir görev üstlendiğine de değinen Çavuşoğlu, okullarda kullanılan 3D teknolojisini toplum yararına kullanarak önemli bir adım attıklarını ve bu sistemle gerek duyulan birçok ürünün meslek liseleri tarafından üretilebileceğini belirtti.

İhtiyaç kapsamında Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinin de 3D yazıcılarla siper maske üretimine başladığına dikkat Çeken Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde 3D teknolojisi kullanılarak yapılan ve sağlık çalışanları için büyük önem arz eden korumalı maskelerin Koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere sağlık çalışanlarına hibe edileceğini sözlerine ekledi.

Bakanlığın tüm kademeleri ile birlikte seferberlik halinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, yaşanan bu zorlu süreçte öğretmeninden müdürüne, denetmenlerinden tüm çalışanlarına kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, geçtiğimiz Pazartesi günü ders kayıplarını en aza indirmek için uzaktan eğitim sistemini devreye soktuklarını ve her geçen gün içerikleri geliştirerek sisteme yüklediklerini, bugünse salgınla mücadelede büyük ihtiyaç duyulan cerrahi ve siper maskelerin üretimine başladıklarını sözlerine ekledi.

2000 cerrahi maske üretimi hedefiyle yola çıktıklarını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, Koronavirüsle mücadelede Bakanlığın tüm kademeleriyle halkımızın ve sağlık çalışanlarının yanında olacağını kaydederek, sorumluluk bilinciyle tüm çalışmalarda fedakarca görev alan öğretmenlere, bakanlık çalışanlarına, cerrahi maske üretiminde görev alan Atatürk Meslek Lisesi ve Gazimağusa Meslek Lisesi ile siper maske üretimi gerçekleştiren Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.