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Meslek liselerindeki yeşil enerji eğitimleri tamamlandı

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Ülke genelindeki 6 meslek lisesinde yaklaşık 160 öğrenciye verilen yeşil enerji eğitimleri tamamlandı.
Meslek liselerindeki yeşil enerji eğitimleri tamamlandı

Yeşil enerjiyle ilgili gelişmeler ve uygulamalar hakkındaki öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim, elektrik-elektronik, tesisat ve iklimlendirme bölümlerinde okuyan 11’inci sınıf öğrencilerine verildi. Öğretmenler de eğitime katıldı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Eğitim etkinliklerinde Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği'nin AB finansmanlı projesi çerçevesindeki eğitim programı tanıtıldı, ücretsiz eğitimlerle becerilerini geliştirmeye teşvik edildi” denildi.

AB’nin 2020 ve 2030 hedefleri, emisyonların azaltılmasını, enerji verimliliğini artırmayı, AB'nin enerji karışımındaki yenilenebilir enerji payını artırmayı kapsıyor. 

Aynı zamanda, AB 2050’ye kadar sera gazı emisyonlarını 1990’lara kıyasla yüzde 80-95 oranında azaltılması hedefine ulaşmak için enerji yol haritası da oluşturdu.

AB Mali Yardım Programı kapsamında, 2008 ile 2013 yılları arasında enerji verimliliği için 11,44 milyon Euro tahsis edildi. Bu destekler kapsamında, enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amacıyla 21 bin uzaktan kumanda edilen elektronik sayaç monte edildi. Ölçüm cihazlarının test ve kalibrasyonu için bir laboratuvar kuruldu, Kıbrıs'ta 1,2 MW kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali kuruldu ve şebekelerin enterkoneksiyonu kolaylaştırıldı. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından bu yana çalışıyor.

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