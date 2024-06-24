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Meslek Liselerine başvurular yarın sona eriyor

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2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı için meslek liselerine başvurular yarın sona erecek.
Meslek Liselerine başvurular yarın sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslek liselerinin 9. sınıflarına başvuracak öğrenciler, başvurularını mezun oldukları okullarda yapacak.

Öğrencilerin tercih ettikleri okul ve alanlara yerleştirme sonuçları ise çarşamba günü ilgili okul müdürlüklerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi http://www.mebnet.net adresinden duyurulacak.

Meslek liselerinin dokuzuncu  sınıfına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen 27 - 28 Haziran tarihleri arasında ilgili okullara kayıtlarını yaptırabilecek.

 

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