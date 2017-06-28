Meslek liselerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, meslek liselerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri açıkladı.

Bakanlık, kayıt hakkı elde eden öğrencilere kayıtlarını 30 Haziran Cuma gününe kadar yerleşmeye hak kazandıkları okullara yaptırma çağrısında bulundu.

Kayıt için, kimlik kartı fotokopisi/doğum belgesi, ikametgah belgesi, ortaokul diploması ve 4 vesikalık fotoğraf talep edilecek.

Okullarda bulunan alanların açılabilmesi için ilgili alana en az 8 öğrencinin başvurması gerekmektiği kaydedilen açıklamada, 30 Haziran’a kadar kayıtlarını yaptırmayan öğrencilerin, kayıt hakkını kaybedeceği ve ancak eylülde açıklanacak boş kontenjanlara müracaat edebileceği belirtildi.

Açıklanacak boş kontenjanlara başvuruların ise diploma fotokopileri ile birlikte 5 Eylül’e kadar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor.