Meslek Liselerinin 9’uncu sınıflarına başvuruları bugün sona eriyor

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 öğretim yılında ortaokullardan mezun olan öğrenciler; meslek liselerine, tercih formu ile başvuruda bulunabilecekler.

Öğrenciler, tercih formunda belirttikleri okul ve alanların 9’uncu sınıfına yerleştirilme işlemleri için mezun oldukları ortaokula bugünden itibaren bugün mesai bitimine kadar başvurabilecekler.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı meslek lisesi 9’uncu sınıflarına yerleştirme işlemi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca yapılacak.

Öğrencilerin tercih ettikleri okul ve alanlara yerleştirme sonuçları haziran ayı içerisinde ilgili okul müdürlüklerinde ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı resmi web sitesinden duyurulacak.

Başvurular, KKTC veya TC kimlik kartı veya diğer ülke pasaport ve fotokopisi, otaokul diploma fotokopisi doldurulmuş yerleştirme başvuru formu ile yapılabilecek.