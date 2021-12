Meslek örgütlerinden Demir'e destek, Sarıkaya'ya tepki

Gazetecilik meslek örgütleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile söyleşisi sırasında ses ayarlarını yapmaya çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’yı kınadı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Muharrem Sarıkaya’ya ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. Beş derneğin ortak açıklamasından şöyle denildi:

“Muharrem Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz. Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması, herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Gazeteciler Cemiyeti: Gerekli süreci işleteceğiz

Gazeteciler Cemiyeti ise “Gaziantep’teki canlı yayın sırasında gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir’e şiddet uygulamasını kınıyoruz. Bu kabul edilemez davranış nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu gerekli süreci işletecektir” açıklamasını yaptı.

TGS'den hukuki destek sözü

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da yaptığı açıklamada Demir’e gereken her türlü hukuki desteğin sağlanacağını belirtti. TGS açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz. İHA muhabiri, meslektaşımız Ahmet Demir'in yanındayız. Dava açmak isterse kendisine hukukî destek de sağlayacağız. Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz.”

TGS açıklamasında, Demir’in salı günü Muharrem Sarıkaya hakkında hukukî süreç başlatacağı belirtilerek, “Bu davada sonuna kadar destekçisiyiz. Habertürk yönetiminden de gereğini yapmasını bekliyoruz” denildi.

Basın Konseyi: Tekrarlanmamasını diliyoruz

Basın Konseyi ise “Televizyon Yayınındaki Şiddeti Kınıyoruz” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le yaptığı röportaj sırasında, teknik aksaklığa sinirlenip bir meslektaşına tokat atacak kadar kontrolünü kaybetmiştir. Kimse yayın stresine, canlı yayın aksaklığına sığınıp şiddet uygulayamaz. Ekranın önünde ve arkasında çalışanlar eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Yayıncılık bir disiplin işidir. Milyonların önünde program sunuyorsanız ne olursa olsun kontrolünüzü kaybetmeyeceksiniz, emeğe saygı göstereceksiniz. Bu ayıplı hareketinin ardından özür dilemiş olsa da meslektaşını tokatlayan program sunucusunu, buna tepki göstermeyen konuğu belediye başkanını kınıyoruz. Böyle bir hareketin bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz.”

ÇGD: Gazeteciye şiddet kimden gelirse gelsin suçtur

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de "Ciner Yayın Grubu bünyesindeki yayın organlarında son dönemde üst üste yaşanan mesleki dayanışmadaki erozyon, Muharrem Sarıkaya'nın bir basın emekçisine saldırısıyla devam etmiştir. Gazeteciliğin hak arayışı mücadelesi kadar insani erdemleri de yüksek bir meslek olduğunu öğrenememişler, bu olaydan sonra Sarıkaya'ya herhangi bir tavır göstermeyenler ve tokadı sessiz kalıp izleyenleri kınıyoruz. Gazeteciye şiddet, kimden ve nereden gelirse gelsin suçtur” açıklaması yaptı.

DİSK Basın İş'ten de kınama

DİSK Basın İş sendikası da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Habertürk kanalına basın emekçilerine sahip çıkması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat attı. Bu tokat tüm basın emekçilerine atılmıştır! Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur. Habertürk basın emekçisine sahip çıkmalıdır. Konunun takipçisi olacağız" denildi.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) tarafından yayınlanan basın açıklamasıyla da Ahmet Demir'in tokatlanmasına tepki gösterildi, Sarıkaya ve Şahin'in istifası istendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Avrupa’da görev yapan Türkiye kökenli gazeteciler olarak, en fazla gazetecinin hapishanede olduğu, medya emekçilerine yönelik saldırıların adresi olan Türkiye'de meslektaşlarımızı ezen, aşağılayan, sindirmeye çabalayan zihniyeti her geçen gün daha derin bir endişe ve üzüntü ile izliyor, yaşananları kınıyoruz. Son olarak basın emekçisi Ahmet Demir'i tokatlayan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ve bu aşağılayıcı şiddete sesini çıkarmayan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i kınıyor ve ikisini de derhal istifaya davet ediyoruz."

Demir dava açacak

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Ahmet Demir, “Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi. Müdürünün ısrarıyla Sarıkaya’nın özrünü kabul ettiğini belirten Demir, avukatıyla görüştüğünü, salı günü Sarıkaya’ya dava açacağını söyledi.

Şahin: Sarıkaya'nın da dediği gibi tepkisi yanlıştı

Sarıkaya’nın konuğu olan Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi, kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten Muharrem Sarıkaya, kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi” dedi.

Habertürk: İçtenlikle özür dileriz

Habertürk'ten yapılan açıklama ise “Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz” denildi.

Sarıkaya: Mazeretsiz özür diliyorum

Sarıkaya, saldırının kamuoyuna yansıması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. Davranışı nedeniyle mazeretsiz özür dilediğini belirten Sarıkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum.”

Ne olmuştu?

Gaziantep Panoraması Müzesi'nde 17 Aralık tarihinde yaşanan ve kamera kayıtlarına geçen olay şöyle gelişti:

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile canlı yayın gerçekleştiriyordu. Bu sırada ses bağlantısında sorun oldu. Sarıkaya yanına gelen ve cep telefonuyla bağlantısını ayarlamaya çalışan IHA kameramana tokat attı. Kaydedilen görüntülerde o sırada Şahin'in hiç tepki vermeden konuşmasını sürdürdüğü görüldü.