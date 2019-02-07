Meslek Yemini Ederek Diplomalarını Aldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, törene Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören mezunların salona seremoni eşliğinde girmesinin ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından bölümlerde dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Diplomaların verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve kep atılmasıyla tören sona erdi.

Prof. Dr. Yücecan; "Yaptığınız Her İşte İz Bırakmaya Özen Göstereceğinizden Eminim…"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, mezun olan öğrencilerin her adımda bir başarı ilkesini özümsemiş ödüllere doymayan bir üniversiteden, Kıbrıs'ın en büyük eğitim kurumu olan 4. Nesil bir üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesinden mezun olduğunu söyledi.

Fakültede görev yapan değerli öğretim elemanlarına büyük özveriyle sürdürdükleri çalışmalar ve elde ettikleri başarılar nedeniyle teşekkür ederek şükranlarını sunan Prof. Dr. Yücecan mezun olan öğrencilere seslenerek öğütler verdi. Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Sevgili öğrencilerim bugünden sonra meslektaşlarımız olarak sizler iş başında olacaksınız, kendinize güvenmeli ve asla inancınızı yitirmeden, sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirin. Büyük Atatürk’ün ilkelerinden asla ödün vermeden onun rehberliğinde yolunuza her zamankinden daha fazla çalışarak coşkuyla devam edeceğinizden, yaptığınız her işe fark ve değer katacağınızdan, yaptığınız her işte iz bırakmaya özen göstereceğinizden eminim. Mesleğinizi icra ederken atacağınız her adımda biz hocalarınız meslektaşlarınız olarak varlığımızla, bilgimizle, tecrübemizle, kalbimizle ve başarı temennilerimizle hep yanınızda olacağız. Değerli veliler bugünleri görmek için çok çaba sarf ettiniz ancak gördüğünüz gibi emekleriniz boşa gitmedi ne denli gurur duysanız azdır sizleri içtenlikle kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Dünyadaki En Önemli Nesil Üniversiteler Arasında Yer Alarak Adından Söz Ettirecek…

Yakın Doğu Üniversitesi'nin 2019 yılı itibarıyla 4. Nesil üniversite modeli olma yolunda ilerlediğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, eğitimde kaliteyi, AR-Ge ve inovasyona öncelik vermeyi, toplumu dönüştürme misyonunu bir adım daha ileriye götürebilme adına bu yıl alınan bir kararla üretilen bütün akademik çalışmaların sanayiye entegre edilerek ürüne dönüştürmeyi planlanladıklarını vurguladı.

Eğitim kalitesi ile akademik yönden saygın olarak anılan üniversiteler arasında yer almayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyada gelişen yeni nesil üniversiteler arasında yer alacak için çalışıyoruz. Temel hedefimiz dünya üniversiteleri arasında ilk 500 içerisine girmek ve modern sürdürülebilir kalıcı bir başarıyı elde etmek” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 19 fakültesi ile Türkiye'deki çoğu devlet üniversitesinin önünde olduğunu ifade ederek, 2018 yılında öğretim elemanları tarafından uluslararası dergilerde taranan Web of Science ve Scopus’ta 1200’ün üzerinde yayın yaparak KKTC’deki üniversitelerinin ürettiği akademik çalışmaların iki katından daha fazlasını ürettiğini ve Türkiye üniversiteleri arasında ilk beş arasında yer aldığını söyledi.

Amerikan menşei Freedom House’un yaptığı araştırmada Kıbrıs adasının dünyadaki en özgür ülkeler arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Tame Şanlıdağ, güvenli ve insani haklara değer veren bir ülkede eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek sözlerini noktaladı.