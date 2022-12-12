Mesleki Eğitim Kursları Başlıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür ve Gençlik Bakanlığı , Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği işbirliğinde düzenlenen meslek kursları, bugün başlıyor.

Kurslarda katılımcılara Barista, Bar, Mutfak, Ön Büro, Kat Hizmetleri ve Servis Elemanı Yetiştirme eğitimi verilecek.

KURSİYERLERE ASGARİ ÜCRETİN YARISI ÖDENECEK

Başvuru yapan 18-35 yaş arası KKTC vatandaşlarının faydalanacağı mesleki eğitimler, OTEM’de düzenlenecek.

ilk 10 gün yüzyüze eğitimin, sonraki dönemde haftanın bir günü yüzyüze eğitimin, diğer günler ise işyerlerinde çalışma modelinin yer alacağı eğitimlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurs süresince kursiyerlere Asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurs bitiminde işe alınan kursiyerlere, iki yıl süresince İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan işveren teşvik primi desteği sağlayacak.

BAŞBAKAN VE BAKANDAN KURSİYERLERE ZİYARET

Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 14 Aralık 2022 Çarşamba günü, saat 11.00’de kursiyerleri OTEM’de ziyaret edecek.