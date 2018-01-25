Mesleki Eğitim Semineri Cuma günü yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) iş birliğinde Mesleki Eğitim Semineri gerçekleştiriliyor

26 Ocak 2018 Cuma günü, 09:00’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak olan ekinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren üniversitelerdeki kütüphane çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek ve bu doğrultuda KKTC’deki üniversite kütüphaneciliğinin gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

“Modern Üniversite Kütüphaneciliğinde Kütüphane Kurma, Yönetme ve Geliştirme” teması ile tam gün sürecek olan eğitim seminerinde Koç Üniversitesi Kütüphane Direktörü ve ANKOS Başkanı Tuba Akbaytürk Çanak “ANKOS nedir, çalışma alanları nelerdir?” konularında sunum gerçekleştirecek. Ardından Bilgi Üniversitesi Kütüphane Direktörü Sami Çukadar “Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Okur-Yazarlığı”, MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörü Ertuğrul Çimen “Derme Geliştirme ve Yönetimi”, İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Sönmez Çelik “Kütüphane Web Sayfası Yönetimi”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kütüphanesi Uzman Kütüphaneci Gönül Kafalı Can ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kütüphanesi Uzman Kütüphaneci Üstün Berk Sezgin “Elektronik Kaynakların Seçim ve Yönetimi” konularında sunum gerçekleştirecek.

Mesleki Eğitim Semineri saat 09:00’da gerçekleştirilecek olan müzik dinletisi ardından, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan, ANKOS Başkanı Tuba Akbaytürk Çanak ve DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren’in açılış konuşmaları ile başlayacak.

