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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi meslek odalarıyla birlikte Meslek Edindirme Kursları düzenliyor

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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi meslek odalarıyla birlikte Meslek Edindirme Kursları düzenliyor
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi meslek odalarıyla birlikte Meslek Edindirme Kursları düzenliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, iş gücünü desteklemek ve bu yönde olan ihtiyacı azaltmak amacıyla, meslek odalarıyla birlikte “Meslek Edinme Kursları” ilan etti.

Bu çerçevedeki basın toplantısı Milli Eğitim Bakanlığında yapılırken, toplantıya Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Bakanlık Müdürü Revin Gürler ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), KT İnşaat Taşeronları Birliği, KT Elektrik Müteahhitleri Birliği, KT İnşaat Müteahhitleri Birliği, KT Ticaret Odası (KTTO), KT Sanayi Odası (KTSO), KT Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB), KT Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) temsilcileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, meslek edindirme kurslarının artan nüfusun ihtiyaçları, günlük hayat ve hayatın idamesi açısından önemine işaret ederek, KKTC‘de geçmişten bu yana faaliyet gösteren meslek edindirme okullarının beklenen ivmeyi sağlamakta yetersiz kaldığını aktardı.

Meslek edindirmede belli bir gayret gösterilse de, birlik ve odalarla iş birliği yapılmadıkça başarı sağlanmasının mümkün olmadığına değinen Bakan Çavuşoğlu, Çıraklık Eğitim Merkezi’nin bu anlamda KKTC‘nin kendi kendine yetmesinde bir nebze çare olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bir yandan KKTC gençlerinin çeşitli sebeplerle yurt dışına çalışmaya giderken, diğer taraftan ülkede 40 binin üzerinde yasal çalışma izniyle yaşayan işçi olduğunu kaydederek, aynı zamanda ülkenin belli miktardaki yerli insanının “işsiz” statüsünde bulunduğunu hatırlattı.

Meslek odalarına teşekkür eden Çavuşoğlu, birlik ve odaların da ülkenin kendi kendine yetebilmesini arzuladığını, bu sebeple onların da desteği ve iş birliğiyle 20 alanda 575 kursun halkın ayağına götürüleceğini ve halkın ayağa kaldırılacağını ifade etti.

 

Bakan Çavuşoğlu’nun ardından söz alan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da bu konudaki en büyük desteği Bakan Çavuşoğlu’nun kendisinde gördüklerini, mesleki eğitimde yapılacak çok şey olduğunu ve adım adım hedefe yürüdüklerini söyledi.

Hangi alanlarda kursların açılacağıyla ve katılım koşullarıyla ilgili bilgi notunun Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin web sayfasında mevcut olduğunu anlatan Hocanın, ilerleyen zamanlarda talep edilecek başka kursların da açılabileceğini ekledi.

Toplantıda, oda ve birlik temsilcileri de söz alarak kurslarla ilgili görüşlerini ve sektörlerde yaşanan sıkıntıları Bakanlık yetkililerine aktardı.

– Kurslar

Meslek edindirme kursları Lefkoşa’da Atatürk Meslek, Haydarpaşa, Osmen Örek ve Sedat Simavi Endüstri Meslek liselerinde, Gazimağusa’da Doktor Fazıl Küçük Endüstri, Gazimağusa Meslek ve Gazimağusa Ticaret liselerinde, Girne’de Girne Turizm Meslek Lisesi’nde, Güzelyurt’ta Güzelyurt Meslek Lisesi’nde, Lefke’de Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde, İskele’deyse İskele Ticaret Lisesi’nde yer alacak ayrıca çeşitli odaların desteğiyle iş yerlerinde de başlatılacak.

Kurslarda öğretmenlerle birlikte öğretici ustalar da eğitmen olarak görev alabilecek.

Başvurular 1 Eylül’den itibaren ilgili okullara yapılabilecek. Kursa katılmak isteyenler ilgili meslek lisesinden detaylı bilgi alabilecek. Kurslar ücretli olacak ve alanlara göre farklılık gösterecek.

Alanlarda açılan her kurs sonucunda bir üst yeterlilik alınarak, yeter sayıda yeterliliğin alınması koşuluyla genel seviye sertifikası ve/veya kalfalık/ustalık belgesi sınavına giriş hakkı elde edilecek veya alınan yeterlilikle çalışma imkânına sahip olunacak.

Kurslara KKTC vatandaşı ve KKTC‘de yasal oturma ve çalışma izni, öğrenci vizesi bulunan 15 yaşını aşmış kişiler katılabilecek.

Hangi alanda kursların açılacağı ve kursa katılım koşullarıyla ilgili bilgiye mtod.mebnet.net web sitesinden ulaşılabilecek.

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