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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Hocanın Arter’i Ziyaret Etti

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Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Meslek Lisesi’nin yapmayı planladığı projeleri hakkında bilgi verdi.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Hocanın Arter’i Ziyaret Etti

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Meslek Lisesi’nin yapmayı planladığı projeleri hakkında bilgi verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter belediyenin her zaman sınırlarındaki okulların ihtiyaçları doğrultusunda destek verdiğini belirterek, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ile iş birliğinde okulun ihtiyaçlarıyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi.

İsmail Arter, Meslek Lisesi’nin ürettiği ürünleri insanlarla buluşturarak hem sosyal hem ekonomik anlamda okula katkı sağlanması için bir proje çalışması olduğunu, bu konuda hem bakanlık hem okul ile istişarelerinin süreceğini ifade etti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Belediye Başkanı İsmail Arter’in okullarına verdiği desteğin devam etmesi, kaynaklarının etkin kullanımı için iş birliğini artırmak ve ortak projeler yapmak istediklerini ifade ederek okullarına verdiği destekten dolayı başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ise, Başkan İsmail Arter’e bugüne kadar okullarına verdiği destek için teşekkür ederek, bu desteğin devam edeceğinden emin olduğunu, belediye ile iş birliğinde her zaman çalışma hedefinde olduklarını kaydetti.

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