Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul etti.

Tasarının görüşülmesinde, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, tasarıya ilişkin raporu okudu. Rogers, komitenin oybirliğiyle onayladığı yasanın 10 yıldır beklediğini, bu yüzden yasanın tamamlanmasına önem verdiklerini ifade ederek, yasanın içeriği hakkında bilgi verdi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖZYİĞİT

Tasarı hakkında ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasanın meclise kimin getirdiğinin bir önemi olmadığını belirterek, önemli olanın memleket için güzel şeylerin olması olduğunu, yasaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yasada bir eksiklik olduğunu, başka yasalardan bu yasaya atıfta bulunulması gerektiğini belirten Özyiğit, istihdam konusunda başka yasalarda atıfta bulunulmadığı eleştirisinde bulundu.

Örgün eğitimde zaman içinde bir takım hatalar yapıldığını ifade eden Özyiğit, sınıfta kalmanın kaldırıldığını, sistemin içine sonradan dahil edilen çocuklar için bunun sıkıntılara sebep olduğunu kaydetti.

Yeniden iki defa sınıfta kalan çocukları için bir düzenleme yapılması önerisinde bulunan Özyiğit, ülkedeki ara eleman açığının giderilesi için bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle ister istemez biraz daha içine kapanıp, yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini, yerli istihdam için bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, yeni meslek alanlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, yasanın ülkedeki önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Meslek eğitiminde, eğitim verilecek dalların çeşitlilik gösterdiğine işaret ederek, tüm bu gelişime ayak uyduracak uluslararası meslek kriterlerini tanımlayacak bir yasaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hükümetin Covid 19’la ilgili Mart’ın başında alması gereken kararı dün akşam aldığını savunan Özdenefe, Başbakan Ersin Tatar’ın bugün Mecliste yaptığı konuşmaları eleştirdi.

Meclis kürsüsünden hükümetin hamaset yaptığını savunan Özdenefe, “Herkes saf, Başbakan bize Meclis’te patırtı dersi verecek” dedi.

Özdenefe, hükümetin ne dediğini anlamadıklarını söyleyerek, “Aylarca bulaşıcı hastalıkları konuştuk ancak, Bakanlar Kurulu’nun dün akşam akıllarına geldi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihinin ötelenmesinin hükümet değil, Meclis kararı olduğunu anımsatan Özdenefe, bazı vekillerin bunu bile bilmediğini söyledi.

Tıp ve Kimya Laboratuvarları Yasasının da bir an önce revize edilmesi gerektiğini belirten Özdenefe, konu hakkında Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Görüşme devam ederken milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.

Usul üzerine yapılan itirazlar nedeniyle söz alan CTP Genel Başkanı Erhürman, yaz aylarında meclisin olağan üstü toplanması ile ilgili parti başkanları düzeyinde alınan karar olduğunu anımsattı.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da konuşmasında, olağanüstü dönemlerde halkın can havliyle her şeye tamam dediği dönemlerde, alınan kararların sahiplerinin kimlerle işbirliği içinde olduğunun şifrelerinin çözüldüğünü kaydetti.

Başbakan Tatar’ın, Tabipler Birliği’nin açtığı davayı sorgulamasının yanlış olduğunu söyleyen Derya, “Bu ülkenin başbakanı doktorlara hakaret etti. Kimler dürttü toplum sağlığını riske atacak kararlar aldınız. Bizim ülkemiz kumar lobilerinin elindedir” iddiasında bulundu.

Pandemi hastanesinin yapılmamasını eleştiren Derya, 15 günde pandemi hastanesi yapılabileceğine dikkat çekti.

Başbakan Tatrar’ın pandemi hastanesi konusundaki açıklamalarını da eleştiren Derya, “Siz siyasetin daniskasını yapıyorsunuz. Ben utanıyorum sizin aldığınız kararlardan” dedi.

Alınan kararların sürekli değiştirilmesini de eleştiren Derya, sürekli gündem değiştirilmeye çalışıldığını savundu.

Derya, “Ülkeye eldeki pcr testi kadar değil, onun yarısı kadar insan alınması gerekirdi, dışardan geleceklerin her gün değil, gün aşırı olması gerekirdi ki kontrolü sağlanabilsin” dedi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahai de, bu Mecliste konuşulanların hiç biri söylenmemiş, gösterilmemiş bir şey üzerinden beyanda bulunmayacağını belirterek, hükümetin aldığı hiçbir kararın arkasında olmadığını savundu.

Dün akşam alınan karara değinen Şahali, Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yapmayacağını söylemesi ve ardından gece saat 2 sıralarında açıklama yapmasını eleştirdi.

Bu arada Meclis’te yine sözlü tartışmalar yaşandı.

Devletin yazılı konuştuğunu ifade eden Şahali, eğer Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar resmi gazetede yayımlanmadıysa, uygulanmayacağını, muteber olmadığını kaydetti.

Şu anda inen uçakların hangi düzenlemeye tabi olduğunu soran Şahali, herhangi bir düzenleme olmadığını söyledi.

“Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, pandemi konusunda ilgili tek yetkili olması beni endişelendiriyor” diyen Şahali, Pilli’nin toplumu ilgilendiren ciddi krizin ilk gününden itibaren söylediğinin arkasında duramadığını savundu.

Sağlık Bakanı Pilli’nin herkesi ilgilendiren bir konudaki açıklamasının insani bir saatte olması gerektiğini vurgulayan Şahali, test kitleri konusunda Bakan Pilli’inin açıklamalarını hatırlatarak, eleştirilerde bulundu.

Hükümetin bir takım olamadığını da ileri süren Şahali, sosyal medyadaki uyarıların hükümetin çalışmasında etkili olduğunu savundu.

Şahali, “Pandemi sürecini güven içinde atlatmak istiyoruz ama maalesef bunu göremiyoruz” diyerek, Jet skandalıyla ilgili raporun bir an önce açıklanmasını istedi.

Şahali, Mesleki Yeterlilik Yasası’nın önemine işaret eden Şahali, yerel iş gücünün bu mesleki standartlara göre düzenlenmesi gerektiğini, uygun eleman bulunamadığı için yurt dışından istihdam sağlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke hayvancısının bir belirsizlik içinde bulunduğunu ifade eden Şahali, sektörün sorunlarına işaret etti. Şahali, Kıbrıs Türk hayvancısını korumanın hükümetin görevi olduğunu, tek başına Tarım Bakanlığını sorumlu tutmanın doğru olmayacağını söyledi.

Hükümetin istihdam politikasını da eleştiren Şahali, Spor Dairesi’nde 16 kişilik istihdam için sorulan sorulardan örnekler verdi.

Şahali, sırada Kooperatif Merkez Bankası istihdamı olduğunu, böylesi stratejik kuruma yapılacak istihdam konusunda hassas davranılmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Şahali, Mesleki Yeterlilik Yasasının ülkedeki işgücüne hayırlı olmasını temenni etti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Mesleki Yeterlilik Yasası hakkında konuşarak, iş kazalarının olmaması için, yasanın çok ince elenip sık dokunduğunu söyledi, meslek edindirme konusunda ivme kazandıracağına inanç belirtti.

Ülke için önemli bir konu olan yasanın yürürlüğe girmesiyle, halka daha kaliteli işlerin sunulmasının sağlanacağını ifade eden Gündüz, yasanın mesleklerin tanımlanmasını da sağlanacağını kaydetti.

Yasa hakkında ayrıntılı bilgiler veren Gündüz, mesleki yeterliliklerin ortaya konulması için yasanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Meslek komitelerinde başkan olacak kişiler hakkında düzenlemeler getirildiğini, atamaların dışardan değil ilgili sektörlerden yapılmasını sağladıklarını söyleyen Gündüz, uluslararası yeterlilik konusunda da düzenlemeler yapıldığını anlattı.

BEROVA

UBP Milletvekilli Özdemir Berova da, Mesleki Yeterlilik Yasası’nın önemine değinerek, Bakanlık yaptığı dönemden örnekler vererek, yaşadıkları deneyimleri aktardı.

Zaman içinde 50 yakın meslek grubu içinde standardizasyon yapıldığını ifade eden Berova, nitelikli insan kaynağı açısından mesleklerin bu yasa ile birlikte bir bütün olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Çıraklık eğitimine gitmeye karar veren öğrencilere bir dıştan bitirme zorunluluğu olması nedeniyle, bir endişe yarattığını ifade eden Berova, önümüzdeki dönemde bir açık lise uygulaması getirilerek, endişelerin giderilmeye çalışılacağını söyledi.

Meclisin çalışma usulü konusunda, uygulamanın sahadaki pratikliği yönünde bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Berova, önümüzdeki olağan üstü toplantılarda toplumun faydasına olan yasaların geçmesini arzu ettiğini kaydetti.

Berova, yasanın ülkeye faydalı olmasını temenni etti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yasanın Anayasa Mahkemesi’nden dönmemesini ümit ettiğini, söz konusu yasa ile düşünülen gibi bir gelişme sağlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Ülkede denetim olmadığını, yasanın geçebileceğini ancak gerekli denetim ve önlemlerin alınmaması halinde, yasanın hiçbir işe yaramayacağını ifade eden Angolemli, “otel çalışanım var ama otelde çalışan yok, çünkü otelin verdiği ücreti yeterli bulmuyorlar” dedi.

Ucuz emek konusunun yasanın işleyişinde yaratacağı sorunlara işaret eden Angolemli, yasa güzel olmasına rağmen gerekli önlemler alınmazsa işe yaramayacağını kaydetti.

Hükümetin pandemi krizinde 10 Mart’tan itibaren konuyu Sağlık Bakanlığı’na devretmesi gerektiğini, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında bunu yapması gerektiğini anlatan Angolemli, çıkarılan yasalara hükümetin bile uymadığını savundu.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Mesleki Teknik Yasa Tasarısı konusunda katkı koyan herkese teşekkür ederek, uzunca bir süre yasa tasarısı üzerinde çalışılarak, ihtiyaçların giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Yasayla otellerdeki ara eleman ihtiyacının da giderilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Ataoğlu, kısa zamanda denetim konusundaki sıkıntıların giderilmesini temenni etti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Erkut Şahali’nin eleştirilerini yanıtlayarak, alınan kararların hayvancılar ve imalatçılarla birlikte alındığını söyledi.

Alınan kararların süt dökülmesin diye alındığını ifade eden Oğuz, ülkede beklenmedik bir krize karşı tedbir aldıklarını, hayvancılarla ilgili ön ödeme yapmakla ilgili çalıştıklarını kaydetti.

Oğuz, sanki kriz bitmiş gibi davranmanın mümkün olmadığını, krizin bitmediğini, 1 ay sonra belki de bu koşulların daha kötü olacağını, normal şartlarmış gibi konuşmanın ise söz konusu olmayacağını ifade etti.

Oğuz, kendileri ne yaptıysa, hayvancı ayakta kalsın diye yaptıklarını vurgulayarak, alınan kararların tek başına alınmadığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ilgili yasanın 10 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, ülkenin önünü açacak önemli bir yasa olduğunu kaydetti.

Yeni açılım, değişimin önünü açacak yasanın hakkı yenmesin diye genel gerekçesi hakkında bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, yasanın bir çok ilklere imza atacağını söyledi.

Mesleki yeterlilik çerçevesinin yasa geçtikten sora ilan edileceğini, meslek standartlarının geliştirileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sertifikasyon sitemi kurularak belgelendirme yapılacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, ülke çalışma hayatında çok daha kaliteli iş gücü yaratılacağını vurgulayarak, yaşam boyu eğitimin bu yasayla birlikte tüm meslek liselerinde geçerli olacağını vurguladı.

Ardından Meclis Genel Kurulu, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul etti.