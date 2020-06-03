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“Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı” Komitede Ele Alınıyor

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“Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı” Komitede Ele Alınıyor
“Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı” Komitede Ele Alınıyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanarak “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye başladı. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, tasarı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

 “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu yasa tasarısı hazırlanmıştır.”

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