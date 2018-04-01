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Mesleklerdeki Başarı Hikayeleri YDÜ Kariyer Günlerinde Anlatılıyor…

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrenciler ile iş dünyası arasında bir köprü kurulması amacıyla düzenlenen kariyer günleri başladı.
Mesleklerdeki Başarı Hikayeleri YDÜ Kariyer Günlerinde Anlatılıyor…

Bahar Dönemi sonuna kadar devam edecek olan Kariyer Günleri çerçevesinde farklı meslek gruplarından iş insanları öğrencilere tecrübelerini ve başarı hikayelerini aktaracak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğrencilerin iş tecrübelerini birinci ağızdan dinleyerek kariyer planlarını yapmalarını ve staj ve iş başvurularında bulunabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kariyer günlerinin ilk etkinliğinde, tıp alanında konuşmacı olarak Op. Dr. Banu Çiftçi konuk oldu.
İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, başta Tıp Fakültesi ve Tıp Öğrencileri Birliği olmak üzere farklı fakültelerden 250’yi aşkın katılımcının yer aldığı etkinlikte, Op. Dr. Banu Çiftçi “Hekimlik Sanatı” üzerine bir konuşma yaparak, geleceğin hekim adaylarına tavsiyelerde bulundu. 

Farklı Ufuklar Açacak Hekimler Davet Edilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği adına görüşlerini belirten Birlik Başkanı Enes Polatoğu, hekim adayı arkadaşlarını en iyi konuma getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bu amaçla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kariyer Günleri’ni organize ettiklerini dile getiren Polatoğlu, kendilerine tavsiyeleriyle farklı ufuklar açacak hekimleri üniversitede misafir ederek onların hayat tecrübelerini doğrudan kendilerinden dinlediklerini ifade etti.

Poaltoğlu, kariyer günlerinin ilk etkinliğinde gerçekleştirilen söyleşide gerek sosyal duyarlılığıyla, gerekse meslek hayatıyla örnek olan Op. Dr. Banu Çiftçi’yi konuk ettiklerini söyleyerek, Çitfçi’ye teşekkürlerini iletti. Çitfçi, “Süreç içerisinde kendilerini destekleyen birliğin danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Songül Vaizoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesine de çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Kendi Başarı Hikayelerini Yazmalarına Temel Oluşmak Hedefleniyor

Kariyer Günleri’nin alanında uzman ve başarılı konuk katılımcılarla devam edeceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, “Bu tarz etkinliklerin öğrencilerin başarı hikayelerinden beslenerek kendilerini iş hayatına hazırlamaları ve kendi başarı hikayelerini yazabilmeleri için bir temel oluşturacak, öğrencilerimizin eğitim hayatlarında edindiği yetenek ve becerilerin farkına vararak, bilinçli şekilde iş hayatına atılmalarını sağlayacaktır” dedi.

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