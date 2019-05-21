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Meslekte Marka Yaratmanın İncelikleri Konuşuldu

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, “Meslekte Marka Yaratmak” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.
Meslekte Marka Yaratmanın İncelikleri Konuşuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre,  İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen konferansa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Yücecan, meslekte marka yaratma ve doğru mesleği bulma konusunda sunum yaptı.

Etkinlik öncesinde, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Yayıncılığı öğrencisi Şahan Akyüz tarafından gitar dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhan Bayraktar ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AnaBilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Öz, İletişim Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Öğretim Elemanları ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Yücecan: “Yaptığınız İşi Sevin…”

Sunumunda, her şeyden önce yapılan işin sevilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yücecan, harika işler ortaya koyabilmek için yapılan işten keyif alınması gerektiğini kaydetti. Herkesin kendine göre sevebileceği bir iş olduğunu da belirten Prof. Dr. Yücecan, henüz o iş bulunamadıysa aramaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Yücecan: “Meslekte Farklı Olabilmek İçin Yenilikçi Olmak Gerek…”

Kendi kariyerinden yola çıkarak öğrencilere ve konferansa katılanlara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Yücecan, sevginin ve sevmenin öneminden de bahsederek, diğer insanların farkında olmak için çaba harcanması gerektiğinin altını çizdi. Meslekte farklı olabilmek için yenilikçi olunması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Sevinç Yücecan, kendini sürekli yenilemenin meslekte var olabilmek için en önemli araçlardan biri olduğunu kaydederek, iletişim ve beden dilinin önemine, bireylerle iletişim kurarken beden dilinin çok önemli olduğuna ve beden hareketlerimizin karşıdaki kişiye mesajlar verdiğine işaret etti.

Yücecan, insanların kendilerini değerli hissetmesinin öneminden de bahsederek, bireylerin hayatında bulunan kişilere ara sıra ne denli vazgeçilmez olduklarını fısıldamayı ihmal etmeme çağrısında da bulundu. 

 

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