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Mesnetsiz yorumlarla polis teşkilatının itibarı sarsılamayacak

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Emekli Polisler Derneği mesnetsiz ithamlarla polis teşkilatının yıpratılmamasını İstedi
Mesnetsiz yorumlarla polis teşkilatının itibarı sarsılamayacak

Emekli Polisler Derneği (Empolder) polisin emniyet ve güvenliği sağlamaya yönelik hareketlerinin tek yanlı video kurgulaması ile çarpıtıldığını vurgulayarak, polis teşkilatının yıpratılmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni Belediyeler Yasası’nın görüşülmesi sırasında Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylarla ilgili basına açıklama yapan Dernek, alanın emniyet ve güvenliğini sağlamaya yönelik hareketlerin tek yanlı video kurgulaması yapılarak çarpıtıldığını kaydetti.

Polis Teşkilatı’nın gücünü Anayasa ve yasalardan alarak halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat görev yürüttüğünü anımsatan Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, maksadını aşan mesnetsiz yorumlarla teşkilatın itibarının sarsılamayacağını belirtti.

Empolder adına Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“25.08.2022 tarihinde, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi esnasında, Meclis önünde bazı sendikalar ile belediye çalışanlarının yer aldığı eylemde, polisin alanın güvenliğini ve emniyetini sağlamaya yönelik hareketleri esnasında, bir polis subayının eylemci bir şahsın boğazını sıkmış gibi, diğer bir polis subayının ise aynı eylemciye yumruk atmış gibi gösterilerek, bazı basın yayın organlarında maksadını aşan eleştirilere yer verildiği görülmektedir.

Bahsi geçen olay, görevini yerine getirmeye çalışan bir polis subayına eylemci tarafından fiili saldırıda bulunması üzerine, diğer polis subayının araya girerek söz konusu eylemciyi engellemeye çalıştığı esnada meydana gelen bir olaydır.

Video görüntülerinin tamamının izlenmesi halinde olayın kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığı, sadece belli bir anın fotoğraflanarak bazı basın yayın organlarının kendi düşüncelerine göre olayı yorumladığı aşikâr ve nettir.

Gücünü, Anayasa ve yasalardan alan polis teşkilâtı halkının huzur ve güvenliğini sağlamak adına tüm unsurları ile 24 saat görevinin başında ve halkının hizmetinde olduğunu, maksadını aşan mesnetsiz yorumlarla Polis Teşkilatının itibarının sarsılamayacağı herkesçe bilinmelidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur ”

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