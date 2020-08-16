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Messi Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi! .

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Messi Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi! .
Messi Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi! .

Bir süredir takımdaki geleceği tartışma konusu olan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İspanyol basınında geniş yankı uyandıran haberde, bu sezon yönetimle birçok anlamda sorun yaşayan Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu yaptığı açıklamasında radikal kararlar alınacağın sinyallerini verirken, takımın yıldız futbolcusu Lionel Messi ayrılığın eşiğine geldi.

Barcelona yönetiminin bu hezimetin ardından 17 Ağustos'ta düzenlenecek olan yönetim kurulu toplantısında radikal kararlar alması bekleniyor.

MESSI AYRILMAYA KARAR VERDİ
İspanyol basınında Cope Es'in haberine göre, bu sezon yönetimle birçok anlamda sorun yaşayan Messi'nin 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyetinin ardınan Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü. Arjantinli yıldız eğer kulüpte büyük değişim olmazsa sözleşmesini yenilemeyi düşünecek fakat yapısal bir değişim olmadığı takdirde ayrılacak.

.(FOTOMAÇ)

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