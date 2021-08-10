'Messi, PSG ile her konuda anlaşmaya vardı' iddiası

Barcelona'dan ağlayarak ayrılmak zorunda kalan Arjantinli futbol yıldızının Fransız Ligue 1'in son şampiyonuyla her konuda anlaştığı iddia edildi.

Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi'nin13 yaşında geldiği Barcelona FC'den La Liga'nın finansal fair play kuralları gerekçesiyle 21 yıl sonra gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kalmasının ardından Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı beklentisine dair haberler çoğalıyor.

Bu beklenti dün Fransız Ligue 1 kulübü taraftarlarının havaalanına yığılmasına yol açmıştı. PSG'ye imza atmaya geleceği söylentileri üzerine Messi'yi karşılamaya giden binlerce taraftar, Paris'teki havaalanından elleri boş ayrılırken, futbolun mega yıldızının hala Katalan başkentinde olduğu haberi gelmişti.

PSG taraftarları, Messi'nin geleceği beklentisinin en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun transferlerinden çok daha ses getirdiği, bir dünya liderinin gelişinden çok daha fazla nümayiş yarattığı ve Paris'in felç olmasına neden olduğuna dair paylaşımlarda bulundu.