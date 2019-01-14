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Messi rekorlara doymuyor

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İspanya Liginde Barcelona forması giyen Lionel Messi, Eibar'la oynadıkları maçta attığı golle La Liga'daki 400. golünü kaydetti.
Messi rekorlara doymuyor

 

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi.

La Liga'da lider olan Barcelona, alt sıralardaki Eibar'ı yıldız futbolcuları Luis Suarez (2) ve Lionel Messi'nin golleriyle geçti. Maçın yıldızı olan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez iki gol (Dk. 19 ve Dk. 59) ve bir asist ile oynadı. Katalan ekibinin takım kaptanı Messi ise 53. dakikada attığı golle, Barcelona formasıyla La Liga'daki 400. golünü kaydetti.

2004-2005 sezonundan bu yana bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı. Arjantinli futbolcu, La Liga tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak ilk sırada bulunurken, onu şu anda İtalya'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo (292 maçta 311 gol) takip ediyor.

MESSI ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ 800. MAÇINA ÇIKACAK

Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm resmi maçlarda toplam 575 gol ve 224 asist ile oynayan Messi, bir sonraki karşılaşmada Katalan ekibiyle 800. maçına çıkacak. La Liga'da 17 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, Avrupa'nın önemli liglerinde de (İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Barcelona aldığı galibiyetle puanını 43'e çıkararak, en yakın rakibi Atletico Madrid'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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