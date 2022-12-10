Messi’den Weghorst’a: “Ne bakıyorsun aptal, önüne bak”

Oyuna sonradan giren ve attığı 2 golle Hollanda'yı Arjantin karşısında uzatmalara götüren Wout Weghorst ile Messi arasında sürtüşme yaşandı. Arjantinli yıldız röportaj verdiği sırada Weghorst'a sert tepki gösterdi.

Arjantin’in yarı finale yükseldiği karşılaşma sonrası Lionel Messi’nin Beşiktaşlı Weghorst’a söylediği sözler geceye damga vurdu.

Lionel Messi maç sonu röportajı verirken “Ne bakıyorsun aptal, önüne bak” sözlerini sarf etti. Yayın sırasında Messi’nin bu sözleri söylediği kişinin ise Beşiktaşlı Wout Weghorst olduğu sonradan teyit edildi.

Messi sözlerinin devamında ise, “Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Hollanda’nın 19 numaralı forveti bizim yanımıza gelip kışkırtmaya çalıştı. Hocaları da bize saygısız davrandı” açıklamasını yaptı.

Maçın ardından saha içinde olan Sergio Aguero ise “Weghorst, Messi’ye ‘Buraya gel” dediği için yanına gidip susması gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandı.

WEGHORST’TAN CEVAP

Beşiktaşlı Wout Weghorst ise maç sonu açıklamalarında Messi’yle el sıkışmak istediğini ancak yıldız oyuncunun kendisine elini vermediğini belirerek, “Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi” açıklamasını yaptı.