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Messi:"Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum"

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Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile görüşen Lional Messi'nin, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" dediği öne sürüldü.
Messi:"Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum"

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile görüşen Lional Messi'nin, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" dediği öne sürüldü. Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ise, Messi’nin ayrılmak istediği iddialarını yalanlamış ve “Kariyerini burada tamamlamak istiyor” demişti.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman ile görüşen Lionel Messi'nin "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" dediği ifade edildi.

Katalonya Radyosu RAC1'in haberine göre, teknik direktör Ronald Koeman ile görüşen Lionel Messi, kariyerini Barcelona dışında sürdürmek istiyor.

Arjantinli yıldız, Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik skordan sonra takımdan çok rahatsızlık duyduğu ve Barcelona'dan ayrılmak istediği belirtildi.

Koeman'ın takımda kalmasını çok istediği Messi için "Messi dünyanın en büyük oyuncusu ve takımdaki en büyük oyuncu. Onu takımda görmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lionel Messi'nin adı Manchester City, Inter ve PSG ile anılıyor.

"KARİYERİNİ BURADA TAMAMLAMAK İSTİYOR"

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Lionel Messi’nin kariyerinin sonuna kadar takımda kalacağını söylemişti.

Bartomeu, Lionel Messi’nin ayrılmak istediği iddialarını yalanlamış, “Kariyerini burada tamamlamak istiyor” demişti.

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