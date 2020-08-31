Messi'nin fotoğrafını kasıklarına dövme yaptıran hayranından Barcelona y
İngiliz basınına konuşan Cortez, Messi'nin Barcelona için bu zamana kadar her şeyi yaptığını ve ve Josep Maria Bartomeu başkan olduğu sürece Katalan ekibini desteklemeyeceğini söyledi
Messi hayranlığı ile bilinen ve yıldız futbolcunun fotoğrafını kasıklarına dövme yaptırmasıyla olay olan Brezilyalı model Suzy Cortez, Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılma kararı almasının ardından Katalan ekibine ateş püskürdü
31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:42
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