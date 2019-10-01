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Messi'nin vakfı için soruşturma talebine ret

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İspanyol mahkemesi, futbolcu Lionel Messi, babası ve erkek kardeşi hakkında vakıf yoluyla mali yolsuzluk iddiaları hakkında soruşturma açılması talebini reddetti.
Messi'nin vakfı için soruşturma talebine ret

İspanya'da Ulusal Mahkeme, Barcelona'da oynayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin sahibi olduğu vakıf ile ilgili mali soruşturma talebini reddetti.

Ulusal Mahkeme Hakimi Maria Tardon, Messi Vakfı aracılığıyla Messi, babası ve erkek kardeşi hakkında ortaya atılan para aklama ile mali usulsüzlük iddialarının, doğrudan bilgi unsuru taşımadığı açıklamasında bulundu.

Dosyayı kapatan hakim Tardon, Messi Vakfının eski bir çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaların güvenilir olmadığını ve hiçbir temele dayanmadığını belirtti.

Ayrıca, suçlamaların ikinci bölümünde yer alan dolandırıcılık iddialarının ise Arjantin'de araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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