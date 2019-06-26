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"Messi'yim" dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi

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Kadınlar, 'İranlı Messi'ye' dava açtı...
"Messi'yim" dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi

Barcelona'nın dünya çapındaki yıldızı Lionel Messi'ye olan benzerliğiyle dikkati çeken İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 20’den fazla kadına istismarda bulunduğu iddia edildi. Mağdur kadınlar, Parastesh’e dava açtı.

Sputnik Türkiye'nin İran medyasından aktardığına göre, İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'yle olan benzerliğini kullanarak, 23 kadınla ilişkiye girdi.

Mağdur 23 kadının, gerçeği öğrendikten sonra Parastesh’e dava açtığı belirtildi.

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