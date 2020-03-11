Mesut Bakkal'dan teşvik primi itirafı: Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık

Teknik direktör Mesut Bakkal, 33 yıl sonra gündemi sarsacak teşvik primi itirafında bulundu. Bakkal, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında, futbolculuk döneminde Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını ifade etti.

Bakkal, Denizlispor forması giydiği dönemde 1986-1987 sezonunun sondan bir önceki haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası G.Saray’dan 2’şer milyon lira prim aldıklarını söyledi.

O itiraflardan bazıları şöyle: "Maçtan önce G.Saray bizi otelde ağırladı. Bir çanta içinde para geldi otele. Büyük para. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Erhan, ‘Mesut, ben kusacağım’ demişti. Maç 1-1 sona erdi ve şampiyonluk için ipler G.Saray’ın eline geçti.

Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. ‘Paralar Denizli’de dağıtılacak.’ dedi. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü’nde ağırladı. O günden sonra yavaş yavaş kabus başladı. Sakatlandım.”

O sezon ne olmuştu?

Söz konusu sezonda Beşiktaş, evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girmişti.

Galatasaray son hafta konuk ettiği Eskişehirspor'u da 2-1'lik skorla mağlup edip puanını 54'e çıkarmış ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde 14 yıl aradan sonra şampiyon olmuştu.

Beşiktaş karşısında 90 dakika sahada kalan Mesut Bakkal, bir de sarı kart görmüştü.