İmkansız denilen oluyor, Fenerbahçe her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Rakipleri yaptıkları transferlerle ligde kalmak için elinden geleni yapıyor ancak Fenerbahçe takımın başına Ersun Yanal getirse de 6 maçtır kazanamıyor. Mosses transferi sonrası Fenerbahçe bir bomba daha patlatıyor. Fenerbahçe Mesut Özil'le anlaştığı iddia ediliyor.



Her başkanın her hayali olan Mesut Özil, Arsenal'da oldukça mutsuz. Teknik direktör Mesut'u hiç bir şekilde kadroda düşünmüyor. Bu sebeple Mesut Özil takımdan ayrılmak istiyor. Yıllık 18 milyon Paund kazanan ve takımın en çok kazananı değil Premier Ligin'in en çok kazanan ismi olan Mesut Özil, kiralandığı iddia edildi.



Mesut Özil Fenerbahçe'de



Son dakika olarak verilen haberlerde, Mesut Özil Fenerbahçe'de olduğu ve 6 aylığına kiralandığı iddia edildi. Mesut Özil'in çarşamba günü İstanbul'da olacağı iddia edildi. Sevgilisi Amine Gülşe'yle nişanlanan ve hep beraber olmak isteyen Mesut, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ancak o bütçeleri verebilecek bir kulüp bulunmuyor. Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiaları sadece kazandığı para nedeniyle imkansız görülse de Fenerbahçe başkanı Ali Koç, yakın ilişkilerde olduğu Arsenal kulübüyle maaşlı bir anlaşma yapması bekleniyor.



Fenerbahçe'de mesut Özil sözleşme imzaladı, çarşamba günü İstanbul'da olacak haberleri henüz netlik kazanmadı ancak sosyal medyada Mesut, Fenerbahçe'ye geldi diye yorumlar tüm spor yorumcuları tarafından yapılıyor. Mesut'un akibeti netleşenene kadar transfere imkansız gözüyle baksakta Fenerbahçe'nin böyle bir bomba patlatması gerekiyor.