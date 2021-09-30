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Mesut Özil kadrodan çıkarıldı! Fenerbahçe’de Olympiakos maçı öncesi son dakika…

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Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku... Rahatsızlığı nedeniyle son idmana katılamayan Mesut Özil'in gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Mesut Özil kadrodan çıkarıldı! Fenerbahçe’de Olympiakos maçı öncesi son dakika…

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Olympiakos ile yarın oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yapan Fenerbahçe'de Mesut Özil idmanda yer almamıştı. Fenerbahçe’de gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil’in, Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil yer almadı. Gribal enfeksiyon sorunu yaşayan yıldız oyuncunun durumunun maç saati netleşeceği ifade edilmişti.

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak mücadele öncesi son durumu değerlendirilen Özil’in kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

FENERBAHÇE’DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun’dan da yararlanamayacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ:

Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

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