Mesut Yılmaz: "Yavuz tedaviyi reddediyordu"

Hürriyet yazarı Taha Akyol, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatına son veren oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın tedaviyi reddettiğini anlattığını söyledi.

Akyol, Yılmaz'ın "7 yıldır tedavi ediliyordu fakat bir türlü çare bulamadık. Göstermediğimiz doktor kalmadı. Son olarak da artık tedaviyi reddediyordu" dediğini aktardı.

Hürriyet yazarı Taha Akyol, 38 yaşında yaşamına son veren Yavuz Yılmaz'la ilgili babası Mesut Yılmaz'ın anlattığı anekdotu paylaştı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Taha Akyol şunları söyledi:

"Bundan birkaç sene önce Mesut Yılmaz ile karşılaştığımızda böyle sohbet ederken, Yavuz'un ciddi bir hastalığının olduğunu bundan çok endişe duyduğunu söyledi. Ben de böyle Yavuz'u çok yakından olmasa bile çocukluğundan tanıdığım için ‘Nedir' dediğimde, böyle üzüntüsünü derinleştirmemek için, ‘Bakalım ne olacak' demişti. Dün evine taziyeye gittim. Hem Mesut Bey'e hem Berna Hanım'a. Mesut Bey'le konuştuk ister istemez. ‘7 yıldır tedavi ediliyordu fakat bir türlü çare bulamadık. Göstermediğimiz doktor kalmadı. Son olarak da artık tedaviyi reddediyordu. Hayattan hiçbir şeyden mutlu olmuyordu. Allah rahmet eylesin' dedi."

TARANCI'NIN 35 YAŞ ŞİİRİYLE UĞURLANDI

Önceki gün evinde hayatını kaybeden Yılmaz için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Mesut ve Berna Yılmaz çifti, cami avlusunda kurulan çadırda, taziyeleri kabul etti.

Daha sonra öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde imam, konuşmasının bir bölümünde, Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait '35 yaş' şiirinden dizeler okudu.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile aralarında eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'inde aralarında bulunduğu, siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.