Meta: Facebook adını neden 'Meta' olarak değiştirdi?

Facebook, büyük bir marka yenilenmesine giderek kurumsal adının 'Meta' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, çalıştığı alanlar sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar genişlerken Meta isminin şirketin yaptığı işlere dair daha kapsayıcı bir anlamı olduğu belirtildi.

Bu değişim, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi platformlara yansımayacak. Tüm bu uygulamaların sahibi olan şirketin adı değişiyor.

Bu adım, son dönemde Facebook'la ilgili çıkan birçok eleştirel haber ve eski bir çalışanın sızdırdığı bilgilerle şirket adının olumsuz şekilde anılmaya başlamasının ardından atıldı.

Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen, şirketle ilgili birçok bilgiyi ifşa ederek yöneticileri "kârı güvenliğin önüne almakla" suçlamıştı.