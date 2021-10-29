  • BIST 1.522,040
  • Altın 549,37
  • Dolar 9,6110
  • Euro 11,1311
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Meta: Facebook Adını Neden 'Meta' Olarak Değiştirdi

»
Meta: Facebook adını neden 'Meta' olarak değiştirdi?
Meta: Facebook Adını Neden 'Meta' Olarak Değiştirdi

Facebook, büyük bir marka yenilenmesine giderek kurumsal adının 'Meta' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, çalıştığı alanlar sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar genişlerken Meta isminin şirketin yaptığı işlere dair daha kapsayıcı bir anlamı olduğu belirtildi.

Bu değişim, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi platformlara yansımayacak. Tüm bu uygulamaların sahibi olan şirketin adı değişiyor.

Bu adım, son dönemde Facebook'la ilgili çıkan birçok eleştirel haber ve eski bir çalışanın sızdırdığı bilgilerle şirket adının olumsuz şekilde anılmaya başlamasının ardından atıldı.

Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen, şirketle ilgili birçok bilgiyi ifşa ederek yöneticileri "kârı güvenliğin önüne almakla" suçlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Squid Game toplumsal şiddetin bir aynası mı?25 Ekim 2021 Pazartesi 21:47
  • Sosyal medyanın 'sahte' yüzü: Bot hesaplar24 Ekim 2021 Pazar 21:15
  • "İki faktörlü kimlik doğrulama" sistemini uygulamayan şirkete ceza24 Ekim 2021 Pazar 20:45
  • Dinazorlar döneminde yaşamış 100 milyon yıllık yengeç bulundu24 Ekim 2021 Pazar 20:15
  • NASA Artemis programı ile yeniden Ay'a gidiyor24 Ekim 2021 Pazar 19:45
  • Otonom kontrollü kalp masaj cihazı geliştirildi24 Ekim 2021 Pazar 19:15
  • Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuğunuzun sosyal medyasını kontrol edin24 Ekim 2021 Pazar 18:45
  • Apple patent ihlali nedeniyle zor durumda kaldı24 Ekim 2021 Pazar 18:15
  • Facebook, yine para cezasına çarptırıldı24 Ekim 2021 Pazar 17:53
  • Nedir bu metaverse?24 Ekim 2021 Pazar 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti