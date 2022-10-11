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Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün Rekabet Kurulu'nda yapılacak

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Meta Platforms Inc. (Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Ireland Limited) , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün Rekabet Kurulunda yapılacak
Meta hakkındaki soruşturmanın sözlü savunma toplantısı bugün Rekabet Kurulu'nda yapılacak

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Ltd. (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, bugün saat 10.30'da Rekabet Kurulunda gerçekleştirilecek.

Toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenler, çevrim içi takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun internet sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

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