Meta hissedarları Mark Zuckerberg’e öfkeli

Meta'nın hisse senedi fiyatında yüzde 74'lük bir düşüş yaşanırken uzmanlar, hissedarların CEO Mark Zuckerberg'in çoğunluk kontrolünü kullanmasını engellemek için yapabilecekleri bir şey olmadığına dikkat çekiyor.

Mark Zuckerberg’in metaverse merakı başına bela olmaya devam ediyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir Zuckerberg’in önderliğinde metaverse’e odaklanmış durumda. Ancak şirketin bu konuda çalışmalar yapan bölümü Reality Labs, bu yılın ilk dokuz ayında 9,4 milyar dolar zarara ulaştıktan sonra 2023’te de bu durumun önemli ölçüde artarak devam edeceğini açıklayınca, Meta’nın hisseleri perşembe günü yüzde 25 düştü.

Bir Meta hissedarı olan AllianceBernstein’ın ABD’deki büyümeden sorumlu baş yatırım sorumlusu Jim Tierney, “Başka bir şirket bunu yapmış olsaydı, mektup yazan, alternatif yönetici adayları öneren, değişim talep eden eylemci yatırımcılarınız olurdu. Bence Mark, yatırımcıların ne istediğini çok net duydu” dedi.

Financial Times’ın haberine göre; hissedarların öfkesi Meta’nın özellikle de Zuckerberg’in katıldığı toplantılara da yansıdı.

“BAŞKA BİR CEO OLSAYDI GİDERDİ”

Amazon, Microsoft ve Google’da hisseleri olan ama Meta’da olmayan 33.2 milyar Euro’luk varlık yöneticisi David Older ise şu şekilde yorumladı: “Zuckerberg yatırımcı topluluğuna karşı sağırdı ve her şeyi ikiye katladı. Metaverse için zaman çizelgesi çok gergin.”

Birçok şirket gibi Meta da Zuckerberg’in tam kişisel kontrolü altında ve bu da etrafındaki herkesi görmezden gelebileceği anlamına geliyor. Meta’nın kurucu ortağı, şirketteki özsermayenin yüzde 13’üne sahip, ancak özel bir hisse sınıfı aracılığıyla oyların yüzde 54,4’ünü kontrol ediyor.

Santa Clara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurumsal yönetim uzmanı olan Steve Diamond, Financial Times’a şunları söyledi: “Bir yönetim kurulunun şirket kaynaklarının israfına karıştığı tespit edilirse, bir mahkeme hissedarlar adına müdahale edebilir. Metaverse için hayret ediyorum. Yalnızca yüzde 1 hissesi olan başka bir CEO olsaydı, muhtemelen giderdi.”

Şirketin yönünü değiştirmek için herhangi bir resmi yolun olmaması, hissedarları farklı yollara itti. Örneğin; Altimeter Capital’den Brad Gerstner, geçen haftaki son kazanç açıklamalarından kısa bir süre önce Meta yöneticilerine açık bir mektupta, CEO’nun dikkatini çekmek için övgü dolu sözler söyledi. Ardından da Meta’nın, şirket çalışanlarının en az yüzde 20’sini işten çıkarmaya, sermaye harcamalarından 5 milyar dolar ayırmaya ve metaverse üzerindeki yıllık harcamanın 5 milyar dolar ile sınırlamaya çağırdı.