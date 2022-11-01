  • BIST 4.054,67
  • Altın 984.627
  • Dolar 18.5938
  • Euro 18.3441
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Meta hissedarları Mark Zuckerberg’e öfkeli

»
Meta'nın hisse senedi fiyatında yüzde 74'lük bir düşüş yaşanırken uzmanlar, hissedarların CEO Mark Zuckerberg'in çoğunluk kontrolünü kullanmasını engellemek için yapabilecekleri bir şey olmadığına dikkat çekiyor.
Meta hissedarları Mark Zuckerberg’e öfkeli

Mark Zuckerberg’in metaverse merakı başına bela olmaya devam ediyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir Zuckerberg’in önderliğinde metaverse’e odaklanmış durumda. Ancak şirketin bu konuda çalışmalar yapan bölümü Reality Labs, bu yılın ilk dokuz ayında 9,4 milyar dolar zarara ulaştıktan sonra 2023’te de bu durumun önemli ölçüde artarak devam edeceğini açıklayınca, Meta’nın hisseleri perşembe günü yüzde 25 düştü.

Bir Meta hissedarı olan AllianceBernstein’ın ABD’deki büyümeden sorumlu baş yatırım sorumlusu Jim Tierney, “Başka bir şirket bunu yapmış olsaydı, mektup yazan, alternatif yönetici adayları öneren, değişim talep eden eylemci yatırımcılarınız olurdu. Bence Mark, yatırımcıların ne istediğini çok net duydu” dedi.

Financial Times’ın haberine göre; hissedarların öfkesi Meta’nın özellikle de Zuckerberg’in katıldığı toplantılara da yansıdı.

“BAŞKA BİR CEO OLSAYDI GİDERDİ”

Amazon, Microsoft ve Google’da hisseleri olan ama Meta’da olmayan 33.2 milyar Euro’luk varlık yöneticisi David Older ise şu şekilde yorumladı: “Zuckerberg yatırımcı topluluğuna karşı sağırdı ve her şeyi ikiye katladı. Metaverse için zaman çizelgesi çok gergin.”

Birçok şirket gibi Meta da Zuckerberg’in tam kişisel kontrolü altında ve bu da etrafındaki herkesi görmezden gelebileceği anlamına geliyor. Meta’nın kurucu ortağı, şirketteki özsermayenin yüzde 13’üne sahip, ancak özel bir hisse sınıfı aracılığıyla oyların yüzde 54,4’ünü kontrol ediyor.

Santa Clara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurumsal yönetim uzmanı olan Steve Diamond, Financial Times’a şunları söyledi: “Bir yönetim kurulunun şirket kaynaklarının israfına karıştığı tespit edilirse, bir mahkeme hissedarlar adına müdahale edebilir. Metaverse için hayret ediyorum. Yalnızca yüzde 1 hissesi olan başka bir CEO olsaydı, muhtemelen giderdi.”

Şirketin yönünü değiştirmek için herhangi bir resmi yolun olmaması, hissedarları farklı yollara itti. Örneğin; Altimeter Capital’den Brad Gerstner, geçen haftaki son kazanç açıklamalarından kısa bir süre önce Meta yöneticilerine açık bir mektupta, CEO’nun dikkatini çekmek için övgü dolu sözler söyledi. Ardından da Meta’nın, şirket çalışanlarının en az yüzde 20’sini işten çıkarmaya, sermaye harcamalarından 5 milyar dolar ayırmaya ve metaverse üzerindeki yıllık harcamanın 5 milyar dolar ile sınırlamaya çağırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’ın Twitter planları belli oldu31 Ekim 2022 Pazartesi 21:20
  • Instagram Çöktü mü? Kullanıcı Hesapları Askıya Alınıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 17:19
  • Sadece 15 mm… Dünyanın en küçük TV’si tanıtıldı30 Ekim 2022 Pazar 23:32
  • Twitter’ı satın alan Elon Musk, kovduğu yöneticilere tazminat vermek istemiyor30 Ekim 2022 Pazar 11:53
  • ‘Twitter’dan kovulduk’ şakası sosyal medyada gündem oldu29 Ekim 2022 Cumartesi 23:00
  • Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticisi rekor tazminat aldıktan sonra konuştu29 Ekim 2022 Cumartesi 18:19
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google’dan özel doodle29 Ekim 2022 Cumartesi 09:52
  • Twitter’da yeni dönem… Elon Musk’tan sonra Twitter’ı neler bekliyor?28 Ekim 2022 Cuma 21:08
  • Elon Musk, Twitter’ı neden satın aldığını açıkladı28 Ekim 2022 Cuma 13:52
  • Elon Musk Twitter’ın yeni sahibi oldu, üst düzey yöneticileri kovdu28 Ekim 2022 Cuma 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti