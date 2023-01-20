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Meta, Instagram ve Facebook hesap ayarlarını tek bir yerde topluyor

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Meta; çatısı altındaki Instagram, Facebook ve Messenger hesap ayarlarını tek bir yerde topluyor. Şirket, tüm Meta hesaplarındaki tercihlerin bir merkezden yönetilmesine olanak tanıyan yeni bir yapı oluşturdu.
Meta, Instagram ve Facebook hesap ayarlarını tek bir yerde topluyor

Meta önce Instagram’a getirdiği ‘Sessiz Mod’ özelliğinden sonra şimdi de sosyal medya uygulamalarının yönetimiyle ilgili bir yeniliği duyurdu. Şirket; Instagram, Facebook ve Messenger uygulamalarının ayarlarını tek bir merkezde topladı.

Yenilenen hesap merkezi, Facebook, Instagram ve Messenger’daki ayarlar menüsünde yer alacak. Bu da kullanıcıların Facebook hesap ayarlarını, Instagram’dan veya Instagram hesap ayarlarını Facebook’tan yapabilecekleri anlamına geliyor.

Değiştirilebilecek ayarlar arasında kişisel bilgiler, şifreler, güvenlik, reklam tercihleri ve ödemelerin yanı sıra uygulama izinleri bulunuyor.

Değişiklik önümüzdeki aylarda Facebook, Messenger ve Instagram’daki tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

Tüm bunlar, Meta’nın 2020’de ‘Hesap Merkezi’ni ilk kez kullanıma sunmasından bu yana uygulamalarını daha bağlantılı hale getirme planının bir parçası.

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