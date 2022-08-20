Meta, Instagram'da 4,7 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomenini yasakladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta, eski kickboksçu Andrew Tate'i kadına şiddet içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Facebook ve Instagram'dan yasakladı.

BBC'de yer alan habere göre, Meta'nın eski kickboksçuyu tehlikeli örgütler ve bireyler üzerindeki politikalarını ihlal ettiği için platformlarından çıkardığı belirtildi.

Andrew Tate, yasak öncesi Instagram'da 4,7 milyon takipçiye sahipti.

35 yaşındaki eski kickboksçu, 2016 yılında bir kadına kemerle vurduğu görüntülerin yer aldığı bir video nedeniyle Big Brother adlı TV programından çıkarıldığında ün kazanmıştı.

Videodaki görüntüleri yalanlayan eski kickboksçu, programdan kovulduktan sonra ün kazanmaya devam etti.

İngiltere'de doğan ve şimdi Romanya’da yaşayan Tate, daha önce tecavüz kurbanlarının saldırılarının “sorumluluğunu taşıması” gerektiğine inandığını söylemiş ve bunun üzerine Twitter tarafından yasaklanmıştı.



Eski kickboksçunun paylaşımlarında, kadınları dövüp boğmaktan, dışarı çıkmalarını engellemekten ve eşyalarını çöpe atmaktan sıkça bahsettiği ifade edildi.



Bir videoda Tate, “Sıcak bir kadın değilseniz, suni teneffüs yapmayacağım” dedi.



Tate'in TikTok’taki videoları 11.6 milyon kez izlendi.



Tate’in taciz, kadın düşmanlığı içerdiği paylaşımları birçok kuruluşu harekete geçirmiş ve tepkilere neden olmuştu.