Meta, Kanada’yı haber içeriğini engellemekle tehdit ediyor

İktidardaki Liberal hükümet tarafından bu yılın başlarında tanıtılan Çevrimiçi Haber Yasası, Facebook gibi platformları yerel haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımı ortaklıklarına zorlamayı amaçlıyor. Ancak Meta, bu yasaya tepkili.

Özellikle bu hafta başında söz konusu mevzuat ile ilgili toplantıya çağırılmayınca Meta’dan bir açıklama geldi. Cuma günü geç saatlerde yayınlanan bir blog gönderisinde Meta, “Kanada’da haber içeriğinin paylaşılmasına izin vermeye devam edip etmeyeceğimizi düşünmek zorunda kalabileceğimiz konusunda şeffaf olmak isteriz” diye yazdı.

Şirket açıklamalarına şu satırlarla devam etti: “Bu mevzuata her zaman dürüst ve adil bir tartışma ruhuna sahip olarak yaklaştık ve bu nedenle, özellikle milletvekillerinin bu yasanın Facebook’u hedef aldığına dair kamuoyu yorumları dikkate alındığında, katılma daveti almadığımız için şaşırdık.”

Tasarının mimarlarından Kanada Avam Kamarası Üyesi Pablo Rodriguez, Meta’yı Avustralya’yı tehdit ettiği gibi Kanada’yı da tehdit etmekle suçladı. The National Post’a verdiği demeçte, “Facebook gibi teknoloji devlerinden tek istediğimiz, çalışmalarından kâr elde ettiklerinde haber kuruluşlarıyla adil anlaşmalar yapmaları” dedi.

Ancak Meta, haber içeriğinin şirket için önemli bir gelir kaynağı olmadığını iddia ediyor. Avustralya Haber Medyası Pazarlık Yasası’nı çıkardığında, Meta ülke içindeki tüm haber içeriğine erişimi kısa bir süreliğine kesmişti. Bununla birlikte, şirket sonunda kuruluşlarla çeşitli anlaşmalar imzalamıştı.