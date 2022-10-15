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Meta, metaverse girişimleri için kesenin ağzını açmış: 15 milyar dolardan fazla harcadı

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Meta, metaverse dünyayı inşa etmeye çalışırken 15 milyar dolardan fazla harcama yaptı, ancak şirket, bu harcamaların nereye yapıldığını açıklamıyor. Meta'nın bu tutumu analistlerin de dikkatini çekiyor.
Meta, metaverse girişimleri için kesenin ağzını açmış: 15 milyar dolardan fazla harcadı

Meta, geçen yılın başından bu yana Reality Labs metaverse girişimine 15 milyar dolardan fazla harcadı, ancak şimdiye kadar şirket, paranın tam olarak ne için harcandığını paylaşmadı.

Wedbush Securities teknoloji analisti Dan Ives, “Sorun şu ki parayı harcıyorlar, ancak yatırımcılarla şeffaf değiller. Bu, Zuckerberg ve ekibi için riskli bir iş olmaya devam ediyor çünkü şimdilik, ana işlerinde fırtınalar yaşamaya devam ederken geleceğe para yatırıyorlar” dedi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde metaverse için yeni avatarını tanıttı.

Meta, geçen yıl Reality Labs için finansal bilgileri açıklamaya başladığında, 10 milyar dolardan fazla harcadığını söylemişti. Şimdiye kadar, şirket 2022’nin ilk altı ayı için 5 milyar dolardan fazla zarar bildirdi.

Meta, bu konuda herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, şirket sözcüsü de Meta’nın Reality Labs segmenti için finansal ayrıntıların açıklanmadığını söyledi.

Ives, Meta’nın şu ana kadar metaverse girişimi için harcadığı para miktarının, endişe verici olduğunu belirtti.

Zuckerberg’in metaverse’e eğilmesi, daha önce de şirket çalışanlarının tepkisini görmüştü.

Benchmark’ta bir analist olan Mark Zgutowicz de Meta’nın harcamalarındaki şeffaflık eksikliğine dikkat çekerken, yatırımın riskli olduğunu vurguladı.

Tigress Financial Partners’ta teknoloji analisti olan Ivan Feinseth ise Mark Zuckerberg’in uzun vadeli vizyonuna ve metaverse vaadine inandığını söyledi: “Facebook Instagram’ı ilk satın aldığında insanlar ona güldü ve deli olduğunu söylediler. ‘Bu adam tüm bu parayı çöpe atacak’ dediler ve Instagram şimdiye kadarki en iyi satın almalardan biri oldu.”

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