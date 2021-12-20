Meta, ‘Yılın En Kötü Şirketi’ seçildi

Facebook, adını Meta olarak değiştirerek içinde bulunduğu skandalları geride bırakamamış gibi gözüküyor. Yahoo! Finance tarafından yapılan ‘yılın en kötü şirketi’ oylamasında Meta ilk sırada yer alıyor

Facebook, adını Meta olarak değiştirerek içinde bulunduğu skandalları geride bırakamamış gibi gözüküyor. Yahoo! Finance tarafından yapılan ‘yılın en kötü şirketi’ oylamasında Meta ilk sırada yer alıyor. Buna ek olarak yılın en başarılı şirketi de bu oylama sonucunda belli oldu.

Facebook, yeni adıyla Meta, belki de okurlarımızı pek de şaşırtmayacak bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Şirket, son yıllarda bitmek bilmeyen bir eleştiri yağmuruna maruz kalıyor. Kullanıcılarının gizliliğini hiçe sayan uygulamaları ve ‘kişiselleştirilmiş reklam’ sunmaya yönelik çalışmalarıyla tepkileri üzerine çeken şirket, belki de bir nevi beyaz sayfa açmak için adını değiştirmeye karar vermişti. Ancak Zuckerberg ve Meta, geçmişten kaçamıyor.

Eski adıyla Facebook’un bu kadar tepki ve eleştiri toplamasının başlıca nedenlerinden birisi de platformda dolaşan yanıltıcı ve zararlı bilgilerin denetlenmiyor olmasıydı. Bu konuda akademisyenlerden de şirkete açık bir mektup gönderilmişti. Hal böyle olunca Meta’nın piyasadaki performans ve başarı oranı da büyük oranda düştü. Yahoo! Finance de bu yılki şirket sıralamasında Meta’yı ‘yılın en kötü şirketi’ ilan etti.