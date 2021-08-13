Metabolizma Hakkında Bildiğimizi Sandığımız Şeyler Yanlış Olabilir

Yeni bir çalışma, metabolizmanın orta yaşta yavaşladığı fikri de dahil olmak üzere, insanların enerji harcamasıyla ilgili varsayımlara meydan okuyor.

İnsanlar, özellikle orta yaşlarda metabolizmaları yavaşladığı için 20'li yaşlarından itibaren her yıl kilo alır. Kadınların metabolizmaları, erkeklere göre daha yavaştır. Bu nedenle kilolarını kontrol etmekte zorlanırlar. Menopoz ise kadınların metabolizmasını daha da yavaşlatır.

"KADINLAR VE ERKEKLERİN METABOLİK HIZLARI ARASINDA CİDDİ BİR FARK YOK"

Ancak Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, metabolizmaya dair bilinen bu bilgilerin hepsi yanlış.

The New York Times'ta yer alan habere göre, araştırmacılar, yaşları 8 günlük ile 95 yaş arasında değişen yaklaşık 6 bin 500 kişiden alınan verileri kullanarak, metabolizmaya göre dört farklı dönem olduğunu keşfetti. Ayrıca, diğer faktörleri kontrol ettikten sonra, kadın ve erkeklerin metabolik hızları arasında ciddi bir fark olmadığını buldu.

Araştırma ile elde edilen bulguların insan fizyolojisi bilimini yeniden şekillendirmesinin muhtemel olduğu ve öte yandan çocuklar ve yaşlılar için uygun ilaç dozlarının belirlenmesi gibi bazı tıbbi uygulamalar üzerinde etkilerinin olabileceği belirtildi.

"DERS KİTAPLARINDA YER ALACAK"

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Pennington Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nde enerji dengesi fizyoloğu olan Leanne Redman, çalışmanın bulgularını "Ders kitaplarında yer alacak" şeklinde değerlendirirken, bunun önemli bir makale" olduğunu söyledi.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde yaşlanma üzerine çalışmalar yürüten profesör Rozalyn Anderson, makaleyi değerlendirdi elde edilen bulgulardan ötürü havalara uçtuğunu söyledi.

Anderson, “Bazı fikirlerimizi gözden geçirmemiz gerekecek” diye ekledi.

Ancak bulguların halk sağlığı, diyet ve beslenme üzerindeki etkilerinin şu an için sınırlı olduğu kaydedildi.

Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenmesi Merkezinden Dr. SamuelKlein, "Bir birey için yeni klinik açıklamalar yapılabilineceğini sanmıyorum. Kilo alımı için sorun her zaman aynı; insanlar yaktıklarından daha fazla kalori alıyor" dedi.

"METABOLİZMA YAŞAMIN DÖRT FARKLI AŞAMASINDA FARKLILIK GÖSTERİYOR"

Metabolik araştırmaların pahalı olduğu ve bu nedenle genellikle yayınlanmış çalışmaların çoğunda çok az katılımcı yer aldığı belirtilirken, yeni çalışmanın baş araştırmacısı Duke Üniversitesi'nden evrimsel antropolog olan Herman Pontzer, çalışmada 80'den fazla ortak yazar olduğunu, 40 yılı aşkın bir süredir toplanan yarım düzine laboratuvarın çabalarını birleştirerek, yaşam boyu metabolizmadaki değişiklikler hakkında genel sorular sormak için yeterli bilgiye sahip olduklarını söyledi.

Projeye dahil olan tüm araştırma merkezlerinin, altın standart olarak kabul edilen bir yöntemle metabolik hızları incelediği ve bir kişinin günlük aktiviteleri sırasında soluduğu karbondioksit miktarı takip edilerek yakılan kalorilerin ölçüldüğü vurgulandı.

Çalışma bulgularının merkezinde, metabolizmanın tüm insanlar için yaşamın dört farklı aşamasında farklılık gösterdiği tespit edildi.

Buna göre,

* 1 yaşına kadar, kalori yakmanın zirvede olduğu, yetişkin oranının yüzde 50 üzerine çıkana kadar hızlı olan bebeklik dönemi.

* 1 yaşından 20 yaşına kadar metabolizma yavaş yavaş yılda yaklaşık yüzde 3 yavaşlar.

* 20 yaşından 60 yaşına kadar sabit kalır.

* 60 yaşından sonra, yılda yaklaşık yüzde 0,7 oranında azalır.

Araştırmacılar vücut büyüklüğü ve insanların sahip olduğu kas miktarını kontrol ettikten sonra, erkekler ve kadınlar arasında da hiçbir fark bulamadıklarını açıkladı.

"MENOPOZ METABOLİZMAYI YAVAŞLATMIYOR"

Popülasyon için metabolik hız kalıpları geçerliyken, bireylerin farklılık gösterdiği vurgulandı. Bazılarının metabolik oranları yaş ortalamasının yüzde 25 altında iken, bazılarının ise beklenenden yüzde 25 daha yüksek oranlara sahip olduğu belirtildi. Ancak aykırı olarak tanımlanan bu değerlerin, yıllar boyunca metabolik hızın yörüngesini gösteren grafiklere yansıyan genel modeli değiştirmediği belirtildi.

Araştırma grubu ayrıca yetişkinlerin metabolizmasının 40'lı yaşlarındayken veya kadınlar için menopoz başlangıcında yavaşlamaya başlamasını beklediklerini savundu; ancak çalışmanın baş araştırmacısı, Duke Üniversitesi'nde evrimsel antropolog olan Herman Pontzer, "Bunu beklemiyorduk. 60 yaş civarında başlayan metabolik yavaşlama, 95 yaşına kadar metabolik hızda yüzde 20'lik bir düşüşe neden olur" dedi.