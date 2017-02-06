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Metabolizma hızlandırıp kilo vermeye yardımcı 3 besin

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Metabolizma hızlandırıp kilo vermeye yardımcı 3 besin
Rutin beslenmenize ekleyeceğiniz bir takım yiyecekler hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı oluyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. İşte sizlere gün içerisinde egzersiz yapmadan hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak besinler…

Sarımsak metabolizmayı hızlandırıyor!

 

Sarımsak, bedeninizden ödemi attırmaya ve metabolizmayı hızlandırmaya yarayan en önemli yardımcı besinler arasında yer alıyor. 1 hafta boyunca belli aralıklarla sarımsağın kabuğunu soyup gece yatmadan önce bir su bardağı su ile beraber yutun. Sabah uyandığınızda farkı sizde göreceksiniz.

Tarçın metabolizma hızlandırıyor!

Tarçın kan şekeri dengesini sağlamanın yanı sıra metabolizmayı da büyük oranda hızlandırıyor. Tarçın aynı zamanda tatlı isteğinin de önüne geçiyor. Her öğünden önce aç karnına bir su ardağı süte tarçın ekleyin ve için. Özellikle akşam yemeğinden önce içtiğiniz tarçınlı süt 2 ayda 4 kilo vermenizi sağlayabilir.

Yoğurt metabolizmayı hızlandırıyor!

İçinde yer alan probiyotikler sayesinde âdete bir bağırsak dostu olan yoğurt, metabolizmayı hızlı bir şekilde çalıştırıyor. Dolayısıyla da kilo vermenize yardımcı oluyor. Düzenli yoğurt tüketen kişilerin metabolizma hızı tüketmeyenlere göre iki kat daha fazla çalışıyor. Bir kase yoğurdun içerisine kırmızı biber ve yarım limon sıkıp karıştırın. Acıktığınız zamanlarda bu karışımı tüketirseniz hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

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